Trump yönetimine protesto

ABD genelinde milyonlarca kişi, Başkan Donald Trump’ın 79. doğum gününde iç ve dış politikalarını protesto etmek için “Krallara hayır günü” (No Kings day) adı altında gösteri ve mitingler düzenledi.

Trump yönetiminin düzensiz göçmenlere yönelik baskıları, bu çerçevede başta Los Angeles olmak üzere göstericilere karşı ABD ordu mensuplarının konuşlandırılması, ekonomide federal harcama kesintileri ve ABD’nin Gazze politikası gibi konular, “Krallara hayır günü” adı altında protesto edildi. Chicago’dan New York’a, San Francisco’dan Atlanta’ya kadar milyonlarca Amerikalı, ellerinde ABD bayrakları ile “Krallara hayır”, “Tarih izliyor”, “Demokrasinin yanındayız”, “İhanetin cezası idamdır” şeklinde dövizlerle sokakları doldurdu. AA

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