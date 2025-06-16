İslâm dünyasına birlik çağrısı

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, İran’a saldırılarda bulunan İsrail’e karşı “Müslüman ülkeleri birlik olmaya” çağırdı.

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Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Ulusal Meclis’te yaptığı konuşmada, “İsrail, İran’ı, Yemen’i ve Filistin’i hedef aldı. Eğer Müslüman ülkeler şimdi birleşmezse, her biri aynı kaderi paylaşacaktır.” uyarısında bulundu.

Asıf, İsrail ile diplomatik ilişkileri olan Müslüman ülkelere bu ilişkileri derhal kesmeleri çağrısında bulunarak, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) olağanüstü toplanması ve ortak bir strateji geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

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Dağınıklık İsrail’e cesaret veriyor

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, D-8’in 28. kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada, “İslâm dünyasındaki dağınıklık İsrail’in pervasız saldırılarına cesaret veriyor” ifadelerini kullandı.

Gül, “Filistinliler, İsrail’le değil ABD ile savaşıyor” diyerek Washington yönetimine toplu baskı yapılması çağrısında bulundu.

Karar’ın haberine göre Gül, çözüm için yalnızca açıklama yapmak ve yürüyüş düzenlemenin yeterli olmadığını, İslam ülkelerinin en üst düzeyde birlikte hareket ederek ABD üzerinde doğrudan baskı kurması gerektiğini söyledi. “Krallar, cumhurbaşkanları, emirler ve başbakanlar ortak bir duruş göstermeli” çağrısında bulunan Gül, ABD’nin mevcut politikalarının sadece Orta Doğu’yu değil, küresel barışı da tehdit ettiğini vurguladı.

Haber Merkezi