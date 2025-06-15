CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin Bayburt mitinginde 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan operasyonların üzerinden 87 günün geçtiğine dikkat çekti.

Özel “O günden bugüne ne bir kuruş yolsuzluk, ne bir kuruş rüşvet, ne de hesabını veremeyeceğimiz bir tane soru soramadılar. Ben, her siyasî görüşten Bayburt’un ne olduğunu bildiğim bu meydanda Bayburtluların gözünün içine baka baka söylüyorum ki, söylenenlerin tamamı iftiradır, iftiradır, iftiradır. Bunun için burada Sayın Erdoğan’a bir kez daha büyük bir özgüvenle sesleniyorum, sen savcına mı güveniyorsun? Ben arkadaşlarıma güveniyorum. Hadi o zaman iddianameyi hazırlayın, kanıtları çıkarın, mahkemeyi TRT’den yayınlayın. Hodri meydan” diye konuştu.

Bayburt - Anka