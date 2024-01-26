BM: Yardımların yüzde 25’ini ulaştırabiliyoruz

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail engelleri nedeniyle Gazze’nin kuzeyine yardımların sadece yüzde 25’ini ulaştırabildiklerini bildirdi.

BM’nin İşgal Altındaki Filistin Toprakları için Geçici İnsani Koordinatörü James McGoldrick, video konferans yoluyla New York’taki gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazze’de sığınılan alanların aşırı kalabalık olduğunu ve hijyen koşullarının bulunmadığını aktaran McGoldrick, insanların kirli su tükettiğini kaydetti. McGoldrick, solunum yolu hastalıkları, Hepatit C, dizanteri ve menenjitin yaygın olarak görülen hastalıklar arasında yer aldığını dile getirdi. McGoldrick, kuzeye yardım girişlerinin çatışma ve İsrail’in engelleri nedeniyle sorunlu olduğunu vurgulayarak, “Gazze’nin kuzeyine yardımların sadece yüzde 25’ini ulaştırabiliyoruz.” açıklamasında bulundu. AA

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