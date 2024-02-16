BM’ye Filistin Devleti çağrısı

Brezilya Devlet Başkanı Lula,BM Güvenik Konseyi’nin Filistin devletini kurma kararını alması çağrısında bulunarak, “İsrail’in Gazze’deki saldırılarını durdurun” dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) İsrail’in yanında bir Filistin devletinin kurulması yönünde bir karar almaya davet etti. Mısır resmi haber ajansına (MENA) göre Lula da Silva, başkent Kahire’deki Arap Birliği Genel Merkezinde daimi temsilciler düzeyinde gerçekleşen toplantıda konuştu. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde Refah kentine yönelik saldırılarının yeni bir insani felakete yol açacağı uyarısında bulunan Lula da Silva, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını durdurması çağrısı yaptı.

ABD’nin veto hakkı iptal olsun

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına karşı BMGK’dan kınama kararının çıkmasını engelleyen ABD’nin veto hakkının iptal olması gerektiğini savunan Lula da Silva, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ni kapsayacak şekilde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti kurulmadığı sürece bölgede barışın sağlanamayacağına dikkati çekti. Lula da Silva, BMGK’yı İsrail’in yanında Filistin devletinin kurulması yönünde bir karar almaya çağırdı. Brezilya’nın Latin Amerika ülkeleri arasında Arap Birliği’nde gözlemci üye statüsüne sahip tek ülke olduğunu aktaran Lula da Silva, 20 yıl aradan sonra Arap Birliği’nde yeni bir konuşma yapmanın gururunu yaşadığını dile getirdi. Arap Birliği, Filistin’in talebi doğrultusunda İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını ele almak üzere daimi temsilciler düzeyinde toplandı.