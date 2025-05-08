Liseler alarm veriyor

Demokrat Parti Sözcüsü, İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş gelinen noktada Türkiye’de liselerin kimliğinin ve niteliğinin ciddî biçimde aşındığını söyledi.

1950’li yıllarda dönemin Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri öncülüğünde kurulan Maarif Kolejlerinin yani bugünkü Anadolu Liselerinin Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda yabancı dil bilen, nitelikli bireyler yetiştirmek amacıyla kurulduğunu söyleyen Altıntaş, “Özellikle 2000’lerden sonra Anadolu Liseleri artık yalnızca “etiket” taşıyan yapılar hâline gelirken, birçok okulda hazırlık sınıfları kaldırıldı, öğretmen dağılımı düzensizleşti ve müfredat giderek politize oldu” dedi. 2014 yılında yürürlüğe giren bir yönetmelikle başlatılan “proje okul” uygulamasının kamuoyuna “başarılı okulların desteklenmesi” olarak sunulduğunu söyleyen Altıntaş, “Ancak gerçekte bu uygulama; Liyakat sistemini alt üst etmiş, öğretmen ve yönetici atamaları doğrudan Bakanlık onayına bağlanmıştır. Okulların tarihsel kimliği ve akademik özgürlüğü zedelenmiş, kurumsal hafızaları yok sayılmıştır” şeklinde konuştu. Mehmet Kara - Ankara

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