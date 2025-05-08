Sanayici yatırımı kesti

BUSİAD’ın Nisan 2025 İktisadî Yönelim Anketi’ne göre, sanayide yatırım eğilimleri ciddî oranda zayıfladı. Maliyetler yükselirken firmalar üretimi arttırmakta çekingen davranıyor.

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Bursa ekonomisinin ve sanayi sektörünün nabzını tuttuğu 2025 yılı Nisan ayı İktisadî Yönelim Anketi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Özdemir katkısıyla hazırlanan rapor, Türkiye’nin önemli sanayi merkezlerinden biri olan Bursa’daki firmaların üretim, yatırım ve ihracat beklentilerinin giderek kötüleştiğini ortaya koydu. Anketin en çarpıcı sonucu, 2025’in ilk çeyreğinde yatırım eğilimlerinin belirgin biçimde azaldığı yönünde. Firmalar, önümüzdeki 12 ay içinde gerek makine-teçhizat, gerekse bina-tesis yatırımlarını önemli ölçüde azaltacaklarını beyan etti. Bu durum, reel sektörde büyüme ivmesinin ciddî biçimde yavaşladığını gösteriyor. Firmalar ayrıca üretim kapasitelerinde artış beklemiyor.

Kaybedecek enerjimiz kalmadı

Ekonomim’in haberine göre, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, anket sonuçlarını değerlendirdiği açıklamasında, ekonomik ortamın özellikle Mart ayında yaşanan siyasî gelişmelerden ciddî biçimde etkilendiğini vurguladı.

Küçükkayalar, “Düze çıkıyoruz derken yaşanan gelişmeler, zaten kırılgan olan ekonomimizi gerçekten olumsuz etkiledi. Heder olan hepimizin emekleri, ülkemizin gelirleri olmuştur. Bunları yerine koymak kolay değil. Temennimiz, dünyada giderek belirginleşen ticaret savaşlarının toz duman ortamına bu kadar kırılgan bir yapıyla dalmayalım. Umudumuz, yaklaşan fırtınayı ve doğabilecek fırsatları görüp tedbirleri gecikmeden almamız yönündedir. Kaybedecek enerjimiz kalmamıştır” dedi.

Haber Merkezi