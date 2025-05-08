"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MAYIS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Ya bomba, ya açlık

08 Mayıs 2025, Perşembe 08:32
Gazzeliler ya bombaların hedefi oluyor ya da açlığın ve ölümün pençesine düşüyor.

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlayan saldırılarının ardından Gazze Şeridi’ndeki insanî felaket, her geçen gün daha da derinleşiyor. Bombaların gölgesinde ayakta kalmayı başaranlar şimdi açlık, susuzluk ve hastalıklarla mücadele ediyor. En büyük bedeli ise bebekler, çocuklar ve kadınlar ödüyor. Ateşkesi bozan İsrail, 2 Mart 2024’te Gazze’ye tüm insanî yardım geçişlerini durdurdu. O tarihten bu yana gıda, yakıt, ilâç ve su girişlerini engelliyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Dünya Gıda Programı’na (WFP) göre Gazze’deki yaklaşık 2,4 milyon kişinin tamamı, hayatını devam ettirebilmek için dış yardıma bağımlı hâle geldi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası toplumun bu suçlar karşısında sessiz kalmaya devam etmesinin, “İsrail’in saldırılarına ve faşist ordusunun öldürme, aç bırakma ve yıkım yoluyla uyguladığı zorla yerinden etme planına ortak olmak ve destek vermek anlamına geldiğini” ifade etti.

Bebekler ve çocuklar ölüyor, dünya sadece izliyor

Gazze’deki Sağlık Bakanlığına göre, İsrail’in yardım girişini engellemesi yüzünden şu ana kadar en az 57 kişi açlıktan öldü. Ölenlerin büyük kısmını bebekler, küçük çocuklar ve kronik hasta yaşlılar oluşturuyor. Sağlık Bakanlığı, “Hastanelerde jeneratörler durursa, yenidoğan üniteleri ve yoğun bakımlar ölüm tuzağına dönüşebilir,” ifadeleriyle durumun vahametini paylaştı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) göre, Gazze’de her 10 çocuktan 9’u yeterli beslenemiyor. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, bu durumun “sistematik aç bırakma” anlamına geldiğini ve “savaş suçu” teşkil edilebileceğini belirtiyor. İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda 52 bin 567 Filistinli katledilirken, 118 bin 610 kişi de yaralandı.

İsrail sessizce çocukları öldürüyor

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, bir süre önce yaptığı açıklamada, “İsrail ablukası sessizce çocukları öldürüyor. Onları bombalar değil, açlık öldürüyor,” ifadelerini kullandı.

UNICEF de “Gazze’de bir nesil yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Dünya bu sessiz soykırımı durdurmalı,” diyerek tüm ülkelere acil ateşkes ve insanî koridorların açılması çağrısı yaptı.

AA

Okunma Sayısı: 361
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pakistan: Hint savaş uçakları "J-10C" savaş uçaklarıyla düşürüldü

    Harvard Rektörü: Trump, akademik bağımsızlığı tehdit ediyor

    Liseler alarm veriyor

    Penn Badgley: Başucumda Kur’ân-ı Kerîm bulunduruyorum

    Ya bomba, ya açlık

    İki Belçikalı Kenya'da 5 bin karıncayla yakaladı

    Almanya'nın yeni Başbakanı: Gazze'deki gelişmelerden derin endişe duyuyoruz

    Fındıkta kayıp yüzde 70’i buluyor

    Gıda enflasyonunda dünya liderliği Türkiye’nin

    Sanayici yatırımı kesti

    Nasıl oluyor da azılı bir katil takip edilmiyor?

    Anayasa fiilen devre dışı - Sistem tıkandı

    Trump: ABD'deki Dünya Kupası'nda Filistin'e destek protestoları engellenmeyecek

    Savaş uçağı, ABD uçak gemisinden Kızıldeniz'e düşerek kayboldu

    2024 yılında Türkiye'de 1 milyon 444 bin trafik kazası oldu

    İsrail'in saldırdığı Sana Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar askıya alındı

    Pakistan: Hindistan'ın saldırılarında ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi - Hindistan'a ait 5 savaş uçağı düşürüldü

    İnsanlığın mutluluğu için: Müsbet Hareket-2

    Air France, Tel Aviv uçuşlarını 13 Mayıs'a kadar askıya aldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dinin daha fazla zarar görmemesi için
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Vefasızlar partisi
    Ahmet BATTAL

    Sırriyyen tenevveret
    Cevher İLHAN

    İsrail’le garip “ilişkiler…”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Cezaevleri tablosu
    Risale-i Nur'dan

    Baharın her bir günü bir bayram
    Ahmet Said Aydil

    Gazeteyi kim(ler) okur?
    Abdil YILDIRIM

    Divaneler!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.