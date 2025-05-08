Ya bomba, ya açlık

Gazzeliler ya bombaların hedefi oluyor ya da açlığın ve ölümün pençesine düşüyor.

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlayan saldırılarının ardından Gazze Şeridi’ndeki insanî felaket, her geçen gün daha da derinleşiyor. Bombaların gölgesinde ayakta kalmayı başaranlar şimdi açlık, susuzluk ve hastalıklarla mücadele ediyor. En büyük bedeli ise bebekler, çocuklar ve kadınlar ödüyor. Ateşkesi bozan İsrail, 2 Mart 2024’te Gazze’ye tüm insanî yardım geçişlerini durdurdu. O tarihten bu yana gıda, yakıt, ilâç ve su girişlerini engelliyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Dünya Gıda Programı’na (WFP) göre Gazze’deki yaklaşık 2,4 milyon kişinin tamamı, hayatını devam ettirebilmek için dış yardıma bağımlı hâle geldi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası toplumun bu suçlar karşısında sessiz kalmaya devam etmesinin, “İsrail’in saldırılarına ve faşist ordusunun öldürme, aç bırakma ve yıkım yoluyla uyguladığı zorla yerinden etme planına ortak olmak ve destek vermek anlamına geldiğini” ifade etti.

Bebekler ve çocuklar ölüyor, dünya sadece izliyor

Gazze’deki Sağlık Bakanlığına göre, İsrail’in yardım girişini engellemesi yüzünden şu ana kadar en az 57 kişi açlıktan öldü. Ölenlerin büyük kısmını bebekler, küçük çocuklar ve kronik hasta yaşlılar oluşturuyor. Sağlık Bakanlığı, “Hastanelerde jeneratörler durursa, yenidoğan üniteleri ve yoğun bakımlar ölüm tuzağına dönüşebilir,” ifadeleriyle durumun vahametini paylaştı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) göre, Gazze’de her 10 çocuktan 9’u yeterli beslenemiyor. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, bu durumun “sistematik aç bırakma” anlamına geldiğini ve “savaş suçu” teşkil edilebileceğini belirtiyor. İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda 52 bin 567 Filistinli katledilirken, 118 bin 610 kişi de yaralandı.

İsrail sessizce çocukları öldürüyor

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, bir süre önce yaptığı açıklamada, “İsrail ablukası sessizce çocukları öldürüyor. Onları bombalar değil, açlık öldürüyor,” ifadelerini kullandı.

UNICEF de “Gazze’de bir nesil yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Dünya bu sessiz soykırımı durdurmalı,” diyerek tüm ülkelere acil ateşkes ve insanî koridorların açılması çağrısı yaptı.