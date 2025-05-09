"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MAYIS 2025 CUMA - YIL: 56

Meşveret ve şahs-ı manevî

M. Fahri UTKAN
09 Mayıs 2025, Cuma
Şahs-ı manevî, belli bir kişi olmayıp bir cemaatten meydana gelen manevî şahıs/ hükmî şahıs/ tüzel kişidir. Veya bir cemiyetin/ topluluğun taşıdığı manevî kuvvet ve özellikler, kabiliyetlerdir diyebiliriz.

Şahs-ı manevînin meydana çıkmasının sebeplerini şöyle belirtmek gerekir: “…vahdette nihayetsiz suhulet ve kesrette nihayetsiz suubet [zorluk] bulunduğundandır ki, ehl-i san’at ve ticaret, kesrete bir vahdet verir, tâ suhulet ve kolaylık olsun.”1

Bu bütünlüğü ve kardeşliği bozan unsurlar da, toplumda tenkidin ve gıybetin yaygınlaşmasıdır.

“…müteaddit eşya bir cemaat şekline girse, bir şahs-ı mânevîsi olacaktır. Eğer o cemiyet, imtizâc edip ittihad şeklini alsa, onu temsil edecek bir şahs-ı mânevîsi”2 olacaktır. 

‘Meşveret’ de bir şahs-ı manevîdir. Üstad, “Mabeyninizde münakaşasız bir meşveret ediniz..”3 diyerek, hizmetlerinizi meşveretle yapınız diyor. 

Üstad Bediüzzaman, “Evvelden beri hem sohbetlerinde, hem mektuplarında bu zamanın cemaat zamanı olup, şahsî kemâlât ve meziyetlerin hizmet-i imaniyede şahs-ı manevî kadar tesiri olmadığını zikretmekteydi.”4

Yine Münazarat adlı eserinde, “Meşverette hüküm ekserindir“demektedir.5 

Meşveretler, muhakkak hür bir ortamda yapılmalıdır. Bu konuda Üstad şunu diyor: “Mebus hürdür, hiçbir tesir altında olmamak gerekir.”6

“Eski zamanda değiliz. Eskiden hâkim bir şahs-ı vahid idi. o hâkimin müftüsü de, onun gibi münferid bir şahıs olabilirdi. Onun fikrini tashih ve tadil ederdi. Şimdi ise, zaman cemaat zamanıdır.”7

Üstad Said Nursî, Münazarat adlı eserinde, Meşvereti ve şahs-ı manevîyi incitip huzurunu bozan kişileri şöyle belirtiyor: “intikam paşa, garaz bey, inat efendi, cehalet ağa, taklit hazretleri ve mösyö geveze.” 

Bunlar, Bediüzzaman’ın deyişiyle ”Fikirleri teşviş eden [karıştıran], hürriyet ve meşrutiyeti bilindiği üzere, takdir etmeyenlerdir.”8 

İnsanı böyle durumlarda istikamette muhafaza eden şey; güçlü, Risale-i Nurlardan beslenen ve istişare temelli şahs-ı manevîdir. Önemli olan kendi kusurlu ve noksan fehmimizi/anlayışımızı, şahs-ı manevînin, ortak aklın önüne koyup, kafa fenerimize güvenmemektir.

Her bir şakird; “Tesanüdümüzden hâsıl olan bir şahs-ı manevînin fevkalâde ehemmiyet ve kıymeti ve üstadlığı ve irşadı bize kâfidir.”9 demeli ve bunda da ısrar etmelidir. 

Ve aynı zamanda; “Risale-i Nur’un talimatı dairesinde ve bizlere bahşettiği hizmet noktasında feyizli makamlara kanaat etmeliyiz”10 düşüncesinde sabit ve sadakatli davranmalıdır.

Soru: Meşverete şahs-ı manevînin kalp atım merkezi denebilir mi?

Cevap: Şahs-ı manevî, belli bir kişi olmayıp şah-ı manevînin kalbi ve dolayısıyla kalp atım merkezi diyebiliriz.

Soru: Şahs-ı manevîde bulunan şahsın başına gelen musibet diğer kardeşlerin (şahısların) maneviyatını etkiler mi?

Cevap: Aynen “Üstadın dediği gibi, zaman cemaat zamanı olduğundan bir şahs-ı manevînin içinde olmak insanı çağımızın ruhî problemleri olan yalnızlık girdabından, bencillikten, asosyallikten ve amaçsızlıktan korur.”11 

Dipnotlar:

1- Mektubat, 3. mektup, s. 35.

2- 14. Söz. Üçüncü mesele.

3- Şualar, s. 527.

4- Tarihçe-i Hayat, s. 39.

5- ESDE, Manazarat, s. 224.

6- Age.

7- ESDE, Sünuhat, s. 486.

8- ESDE, Münazarat, s. 229.

9- Kastamonu Lâhikası, s. 89.

10- Age.

11- 2019 R. Nur ve Tıp Kongresi. 

1. Masa deklarasyonundan. Risale-i Nur ve Ruh Sağlığı

Okunma Sayısı: 292
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hangi sosyal medya platformunda ne kadar zaman geçiriyoruz?

    Pakistan: Hint savaş uçakları "J-10C" savaş uçaklarıyla düşürüldü

    Harvard Rektörü: Trump, akademik bağımsızlığı tehdit ediyor

    Liseler alarm veriyor

    Penn Badgley: Başucumda Kur’ân-ı Kerîm bulunduruyorum

    Ya bomba, ya açlık

    İki Belçikalı Kenya'da 5 bin karıncayla yakaladı

    Almanya'nın yeni Başbakanı: Gazze'deki gelişmelerden derin endişe duyuyoruz

    Fındıkta kayıp yüzde 70’i buluyor

    Gıda enflasyonunda dünya liderliği Türkiye’nin

    Sanayici yatırımı kesti

    Nasıl oluyor da azılı bir katil takip edilmiyor?

    Anayasa fiilen devre dışı - Sistem tıkandı

    Trump: ABD'deki Dünya Kupası'nda Filistin'e destek protestoları engellenmeyecek

    Savaş uçağı, ABD uçak gemisinden Kızıldeniz'e düşerek kayboldu

    2024 yılında Türkiye'de 1 milyon 444 bin trafik kazası oldu

    İsrail'in saldırdığı Sana Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar askıya alındı

    Pakistan: Hindistan'ın saldırılarında ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi - Hindistan'a ait 5 savaş uçağı düşürüldü

    İnsanlığın mutluluğu için: Müsbet Hareket-2

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Almanya’nın 9 Mayısları
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Kürt siyaseti” ve devlet
    Süleyman KÖSMENE

    Ölüler işitmiyorsa telkin neden yapılıyor?
    Şükrü BULUT

    Davos’un, WEF’e dönüşmesi
    M. Said BAYRAKLILAR

    Tüketimin ayakta tuttuğu sistem
    Mustafa Gönüllü

    Boykot ‘duruş’u
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Fahri UTKAN

    Meşveret ve şahs-ı manevî
    M. Ali KAYA

    İslâmın ilk mektebi Daru’l-Erkam -1

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.