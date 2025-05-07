Air France, Tel Aviv uçuşlarını 13 Mayıs'a kadar askıya aldı

Fransa'nın ulusal hava yolu şirketi Air France, Yemen'de İran destekli Husilerin 4 Mayıs'ta İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmasının ardından Tel Aviv uçuşlarını askıya alma kararını uzattı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransız havayolu şirketi Air France, Paris-Tel Aviv arası uçuşların güvenlik gerekçesiyle 13 Mayıs'a kadar askıya alındığını duyurdu. Havayolu şirketi, Ben Gurion Havalimanı'nın balistik füzeyle vurulmasının ardından dün Paris-Tel Aviv uçuşlarını iptal etmişti. Yemen'deki Husiler 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu. Saldırı sonrasında limanda uçak iniş ve kalkışları askıya alınırken, füzenin düştüğü bölgede 15 metre çapında bir çukur oluştuğu belirtilmişti. Aynı gün Husiler, İsrail'e dönük olarak kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını duyurmuş ve uluslararası hava yollarını İsrail'e uçuşlarını iptal etmeye çağırmıştı. AA

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