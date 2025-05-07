Orman yangınlarında riskli döneme girdik

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’daki Yangın Yönetim Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

“Ülkemizin yeşil gerdanlığı olan ormanlarımız, 23,4 milyon hektarlık bir alanla, toplam yüzölçümünün yüzde 30’unu teşkil etmektedir. Ormanlarımızın yüzde 64’ü yangına hassas bölegelerde yer alıyor. Dünyada son 10 yılda yanan orman alanı, önceki yılda yanan orman alanının tam iki katına tekabül ediyor. Bu yaz da yangınlar açısından yüksek riskli bir dönemin bizi beklediğini söylemek istiyorum. Her ne kadar iklim krizi, orman yangınlarını tetikleyen en önemli faktörlerin başında gelse de bireysel ve toplumsal anlamda yangınla mücadelede hepimizin üzerine düşeni yapması son derece önemli. Orman yangınlarının yüzde 84’ü ne yazık ki insan kaynaklı” AA

Okunma Sayısı: 215

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.