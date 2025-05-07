Pakistan: Hindistan'ın saldırılarında ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi - Hindistan'a ait 5 savaş uçağı düşürüldü

Hindistan ordusunun, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesine düzenlediği füze saldırılarında 26 kişi öldü, 46 kişi yaralandı.

Hindistan Basın Bilgi Bürosundan (PIB) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ordunun, Pakistan ve ülkenin kontrolündeki Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığı ifade edildi.

9 bölgenin hedef alındığı belirtilen açıklamada, "Pakistan askeri tesislerinin hedef alınmadığı" savunuldu.

Açıklamada, Pahalgam'daki saldırı sonrasında bu adımların atıldığı ve "sorumlulardan hesap sorulacağı" ifade edildi.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çok yaşa Hindistan." ifadesini kullandı.

Hindistan ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin idaresindeki Cammu Keşmir'in Pakistan sınırına yakın Bhimber Gali bölgesinde Pakistan'ın silah ateşlediği belirtildi.

Açıklamada, Pakistan'ın bu eylemle "Ateşkes Anlaşmasını" ihlal ettiği savunularak, "ölçülü şekilde karşılık verileceği" vurgulandı.

Öte yandan, Hint basınında yer alan haberlerde ismi belirtilmeyen kaynaklar, "her türlü ihtimale karşılık vermek amacıyla" tüm hava savunma birliklerinin Hindistan-Pakistan sınırı boyunca aktif hale getirildiğini ifade etti.

Kaynaklar, saldırıların Pakistan topraklarına girilmeden düzenlendiğini anlattı.

NDTV kanalının haberine göre, Hindistan'ın Pakistan'a saldırısında Fransız yapımı Hammer güdümlü bomba ve "Scalp" seyir füzeleri kullanıldığı kaydedildi.

Söz konusu olayın ardından Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar Havaalanının sivil uçakların uçuşlarına kapatıldığı bildirildi.

ANI News'in X hesabından yapılan paylaşımda ise Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin operasyonu sürekli olarak izlediği vurgulanarak, 9 hedefe yönelik yapılan saldırının başarılı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Hindistan, saldırılarına gerekçe olarak kendisine yeni saldırılar ihtimalini gösterdi

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, yaptığı basın açıklamasında, istihbarat bilgilerinin Hindistan'a yönelik yeni saldırıların yaklaşmakta olduğunu gösterdiğini söyledi.

"Dolayısıyla (6 Mayıs'taki çatışmalarda) hem caydırma hem de önleme zorunluluğu vardı." ifadesini kullanan Misri, sabah saatlerinde Hindistan'ın "karşılık verme ve bu tür sınır ötesi saldırıları önleme ve caydırma hakkını" kullandığını, bu eylemlerin "ölçülü ve tırmandırıcı" olmadığını belirtti.

Misri, "terörist altyapıyı dağıtmayı" hedeflediklerini vurgulayarak, odaklandıkları meselenin "Hindistan'a gönderilmesi muhtemel teröristleri etkisiz hale getirmek" olduğunu ifade etti.

Pahalgam bölgesinde 22 Nisan'da düzenlenen terör saldırısına ilişkin soruşturmaların, saldırganların Pakistan ile "bağlantısının" olabileceğini gösterdiğini savunan Misri, "Saldırının özellikleri, Pakistan'ın Hindistan'a yönelik uzun süredir devam eden sınır ötesi terör faaliyetleriyle örtüşüyor." dedi.​​​​​​​

Öte yandan India Today gazetesinin haberine göre Hindistan Başbakanı Narendra Modi, saldırıların ardından Norveç, Hırvatistan ve Hollanda'ya olan ziyaretlerini erteledi.

Modi, saldırıları "Sindoor operasyonu" şeklinde adlandırdı

New Delhi TV'nin (NDTV) haberine göre Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, Pakistan toprakları ve Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine düzenlediği askeri saldırıları "Sindoor operasyonu" şeklinde adlandırdı.

Sindoor operasyonunu "gurur anı" olarak nitelendiren Modi, bunun "tam olarak gerçekleştirildiğini, hiçbir hata yapılmadığını, misilleme saldırısının başarıyla tamamlandığını" bildirdi.

Modi, Hindistan ordusunun "görevi en üst düzeyde ve hassasiyetle" yerine getirdiğini savunarak "hazırlıklara sıkı sıkıya bağlı kaldıklarını" söyledi.

Hintçe sözlüğe göre "Sindoor" kelimesi "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.

Pakistan güvenlik kaynakları: Hindistan'a ait 5 savaş uçağı düşürüldü

Geo News'un haberine göre, Pakistan güvenlik kaynakları, Hindistan'ın füze saldırılarına karşı yapılan misillemeye ilişkin konuştu.

Hindistan'a ait 5 savaş uçağı ve 1 dronun düşürüldüğünü belirten kaynaklar, "Pakistan Hava Kuvvetlerine ait tüm uçaklar güvende. Pakistan Silahlı Kuvvetleri, düşmanın saldırganlığına gereken cevabı vermektedir." ifadesini kullandı.

Güvenlik kaynaklarına göre, Pakistan ordusu, misilleme saldırısı kapsamında bir Hindistan birliğinin karargahını vurdu. Karargahın konumuna ilişkin ise detay verilmedi.

Pakistan ve Hindistan arasındaki Kontrol Hattı (LoC) yakınlarındaki Dudhnial bölgesinde Hindistan'a ait bir kontrol noktasının da füze saldırısında yok edildiği belirtildi.

Pakistan'da yayın yapan Samaa TV'nin haberine göre Pakistan, hava sahasını 48 saatliğine kapattı, tüm iç ve dış hat uçuşlarını askıya aldı.

Öte yandan India Today'a konuşan üst düzey hükümet yetkilileri ise Hindistan'ın herhangi bir savaş uçağının düşürülmediğini savundu.

Hint basınında yer alan haberlere göre, Hindistan Ordusundan yapılan açıklamada, Pakistan'ın, Kontrol Hattı ve Cammu Keşmir sınırındaki mevzilerden ateş açtığı belirtildi.

Pakistan: Hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, yaptığı basın açıklamasında Hindistan'ın füzeyle saldırdığı bölgelerde ölü sayısının 26'ya, yaralı sayısının da 46'ya yükseldiğini aktardı.

Hindistan'dan ateşlenerek ülkedeki pek çok noktaya isabet eden füzelerin cami ve sağlık kliniklerine zarar verdiğini belirten Chaudhry, Bahawalpur Camisi'ne düzenlenen füze saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Chaudhry, füze saldırılarında Pakistan Hava Kuvvetlerine ait varlıkların zarar görmediğini ifade ederek ordunun Hindistan'a ait 5 uçağı düşürdüğünü vurguladı.

"Su kaynaklarına yönelik saldırganlık ciddi sonuçlara yol açar"

Hindistan'ın saldırılarında Neelum-Jhelum Hidroenerji Projesi'ndeki Noseri Barajı'nı hedef alıp zarar verdiğini söyleyen Chaudhry, Hindistan'ın su kaynaklarına yönelik "saldırganlığının ciddi sonuçlara yol açabileceği" konusunda uyardı.

Chaudhry, Hindistan'ın bu eylemlerinin yalnızca yasal çerçeveleri ihlal etmediğine, aynı zamanda bölgesel istikrarı ve refahı ciddi şekilde tehdit ettiğine dikkati çekti.

Hindistan'ın "korkak ve zayıf" olduğunu savunan Chaudhry, iddiaların aksine hiçbir Pakistan uçağının herhangi bir noktada Hindistan hava sahasına girmediğini ifade etti.

Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırısı sırasında Pakistan hava sahasındaki yerel uçuşların yanı sıra 57 uluslararası uçuşu tehlikeye atarak binlerce sivilin hayatını ciddi bir risk altına soktuğunu kaydetti.

Eğitime ara verildi

Başkent İslamabad'da yetkililer, kent genelinde okullarda ve üniversitelerde güvenlik endişeleri nedeniyle eğitime 1 gün ara verileceğini açıkladı.

Pakistan'ın Pencap eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu güvenliği nedeniyle Pencap'taki eğitim kurumları yarın kapalı kalacak." ifadesini kullandı.

Pakistan, Hindistan'ın füze saldırılarını kınadı

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, X hesabından, Hindistan'ın Pakistan'a düzenlediği füze saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

"Pakistan, Hindistan'ın Pakistan'ın egemenliğini, Birleşmiş Milletler (BM) Şartını ve uluslararası hukuku açıkça ihlal eden saldırganlığını şiddetle kınamaktadır." ifadelerini kullanan Dar, söz konusu saldırının "bölgesel barışı tehlikeye attığını" vurguladı.

Dar, Pakistan'ın saldırıya karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu belirterek, ülkenin egemenliği ile toprak bütünlüğünün her şekilde korunacağını kaydetti.

Pakistan Başbakanı Şerif: Hindistan'ın saldırılarına karşılık verme hakkına sahibiz

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, X hesabından, Hindistan'ın Pakistan'ın 5 bölgesine düzenlediği füze saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Pakistan ordusunun "düşmanla nasıl başa çıkılacağını iyi bildiğini" belirten Şerif, "Pakistan, Hindistan tarafından dayatılan bu savaş eylemine uygun bir cevap verme hakkına sahiptir ve uygun bir cevap verilmektedir." ifadesini kullandı.

Şerif, "Hindistan'ın amaçlarına ulaşmasına izin verilmeyeceğini" kaydetti.

Pakistan: Hindistan'ın saldırılarına kendi belirlediğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıkladı.

Dawn'ın haberine göre, ISPR Genel Müdürü Chaudhry, Hindistan'ın Pakistan'a füze saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi.

Hindistan'ın bu saldırıları bir süre önce Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad ve Bagh ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke bölgelerine düzenlediğini belirten Chaudhry, saldırıda bir caminin de hedef alındığını aktardı.

Chaudhry, saldırılarda herhangi bir askeri tesisin hedef alınmadığını kaydederek, "Pakistan, buna kendi seçtiği yer ve zamanda cevap verecektir. Bu provokasyon cevapsız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Kendi saldırılarından çok daha büyük bir karşılık vereceğiz"

Geo News'un haberine göre, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Hindistan'ın saldırılarını "korkakça" şeklinde niteleyerek kınadı.

Saldırıların sivil bölgelere düzenlendiğini belirten Asif, "Kendi saldırılarından çok daha büyük bir karşılık vereceğiz. Yalnızca sivillere saldırmakla kalmadılar, aynı zamanda bunu kendi hava sahalarından yaptılar." ifadelerini kullandı.

Pakistan, Hindistan'ın İslamabad Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan'ın Pakistan topraklarına ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları sonucunda hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Açıklamada, Hindistan'ın İslamabad Büyükelçiliği Maslahatgüzarının Yeni Delhi hükümetinin saldırılarını protesto etmek amacıyla Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı kaydedildi.

Hindistan'ın saldırılarının "Pakistan'ın egemenliğini açık bir şekilde ihlal ettiği" aktarılan açıklamada, bu tür saldırıların "Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı, uluslararası hukuku ve devletlerarası ilişkileri çiğnediği" belirtildi.

Açıklamada, İslamabad hükümetinin Hindistan'ın gerekçelerini "yersiz" bulduğu ve saldırılara şiddetle karşı çıktığı belirtilirken, Hindistan'ın bölgesel barışı ve istikrarı tehdit ettiği için uyarıldığı vurgulandı.

Pakistan hükümeti Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya "karşılık verme" yetkisi verdi

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik Konseyinin (NSC), Başbakan Şahbaz Şerif başkanlığında toplandığı aktarıldı.

Açıklamada, Hindistan'ın Pakistan'a füze saldırıları sonucu yaşamını yitirenler için taziye dileklerine yer verilirken Hindistan'ın saldırıları, "sebepsiz, korkakça ve kanunsuz" olarak nitelendirildi.

Hindistan'ın saldırılarının camiler gibi sivil altyapının bulunduğu bölgeleri "kasıtlı hedef aldığı" savunulan açıklamada NSC'nin bu saldırıları kınadığı kaydedildi.

Açıklamada, bu saldırıların, uluslararası hukuk uyarınca "savaş eylemi" teşkil ettiği, Pakistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlal edildiği ifade edildi.

Hindistan'ın, Pahalgam bölgesinde 22 Nisan'daki terör saldırısı sonrası bu ülkede "terörist kamplarının" bulunduğuna ilişkin iddiaların reddedildiği açıklamada, Pakistan'ın tarafsız soruşturma çağrısının kabul edilmediği anımsatıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı uyarınca "Pakistan'ın kendini savunmak amacıyla seçeceği bir vakit ve yerde karşılık verme hakkı olduğu" ifadesine yer verilerek Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin bu konuda uygun karşılık vermek için yetkilendirildiği kaydedildi.

Pakistan'ın sınır ötesi saldırılarında Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'de 9 kişi öldü

Indian Express haberine göre, Hindistan'ın "Sindoor operasyonu"na karşılık Pakistan ordusu, fiili sınır Kontrol Hattı (LoC) boyunca topçu saldırıları düzenledi.

Bu saldırılarda Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'de 9 kişi öldü.

Topçu saldırılarının yoğunlaştığı Poonch, Rajouri ve Mehandar bölgelerindeki mesken ve işletmelerin ciddi hasar gördüğü bildirildi.

Durum "son derece gergin"

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde iktidardaki "Cammu Keşmir Ulusal Konferansı" (JKNC) partisi açıklama yaptı.

Çatışma nedeniyle en az 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 33 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, "durum son derece gergin" ifadesi kullanıldı.

JKNC milletvekili Ajaz Jan, durumu incelemek üzere Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Poonch bölgesindeki bir hastaneyi ziyaret etti.

Pakistan, BM makamlarını bilgilendirdi

Pakistan'ın BM Daimi Temsilciliği'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Pakistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'nın talimatıyla Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed, BM Genel Sekreteri, BM Genel Kurul Başkanı ve BM Güvenlik Konseyi Başkanını Hindistan'ın Pakistan'ın egemenliği ve uluslararası hukuku ihlal eden, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden açık saldırganlığıyla ilgili bilgilendirdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, BMGK'ya Pakistan'ın söz konusu saldırganlığa, BM Şartı'nın 51. maddesinde öngörüldüğü üzere meşru müdafaa hakkını korumak için "istediği zaman ve yerde" uygun şekilde cevap verme hakkını muhafaza ettiği bildirildi.

Hindistan savunma tatbikatlarını ülke çapına genişletiyor

The Hindu gazetesinin haberine göre, Hindistan İçişleri Bakanlığı, sivil savunma tatbikatlarının ülkenin tüm eyaletlerinde düzenlenmesi talimatı verdi.

Talimata göre daha önce belirli bölgelerde düzenlenen tatbikatlar, başta büyük kentler olmak üzere tüm ülke geneline yaygınlaştırılacak.

Havaalanları ve tren istasyonlarını kapsayacak tatbikatlarda barınak hazırlıkları ve tahliye prosedürleri dahil acil durum koşulları test edilecek.

Tatbikatlara katılacak binlerce sivil savunma gönüllüsü, "muhtemel düşmanca durumlara hazırlık amacıyla simülasyonlarda" yer alacak.

Olası krizlere müdahalede kapsamlı sirenlerin çalıştırılacağı ve geçici elektrik kesintileri uygulanacağı tatbikatlarda acil durum eğitimleri de verilecek.

Maharaştra eyaleti ve Mumbai şehri dahil ülkenin büyük kentlerindeki toplanma alanlarında da kamu güvenliği ile iletişim sistemleri güçlendirilecek.

Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar'la telefonda Pakistan ile Hindistan arasındaki son gelişmeleri ele aldı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistanlı Mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile telefonda konuştu.

Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasındaki son gelişmeler ele alındı.

ABD Başkanı Trump, çatışmanın "çok çabuk sona ermesini umduğunu" söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yemin töreninde, Hindistan’ın Pakistan’a saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Gelişmeyi "utanç verici" olarak değerlendiren ve yeni haberleri olduğunu söyleyen Trump, "Bu, geçmişte yaşanan bazı şeylere dayanıyor. Uzun zamandır savaşıyorlar. Aslında onlarca yıldır, hatta yüzyıllardır savaşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Ben sadece bunun çok çabuk sona ermesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres, azami itidal çağrısında bulundu

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırısından derin endişe duyduğunu belirterek, azami itidal çağrısında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Dujarric, Hindistan'ın askeri operasyonlarından derin endişe duyduğunu kaydetti.

İki ülkeye de azami itidal çağrısında bulunan Dujarric, "Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında askeri bir çatışmayı kaldıramaz." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan, Hindistan ve Pakistan'a barışçıl çözüm çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X sosyal medya platformundan, Hindistan'ın Pakistan'ın bazı bölgelerine hava saldırısı düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

Hindistan ve Pakistan arasındaki durumu yakından takip ettiğini belirten Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuya ilişkin değerlendirmeleriyle hemfikir olduğunu kaydetti.

Rubio, durumun hızlıca sonlanmasını umduğunu ifade ederek, Hindistan ve Pakistan hükümetlerine barışçıl çözüm çağrısı yaptı.

Çin, Hindistan ve Pakistan'a itidal çağrısı yaptı

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in Hindistan'ın Pakistan'da düzenlediği operasyonu "talihsiz" olarak gördüğü ve durumdan endişe duyduğu belirtildi.

Hindistan ve Pakistan'ın daima birbirlerine ve Çin'e komşu olacağı ifade edilen açıklamada, taraflara barış ve istikrarın genel yararına hareket ederek, sakin ve itidalli davranma, durumu daha karmaşık hale getirecek adımlardan kaçınma çağrısı yapıldı.

Rusya: Hindistan ve Pakistan'ı itidalli davranmaya çağırıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından Hindistan-Pakistan çatışmasına ilişkin açıklama yaptı.

Pahalgam yakınlarındaki terör saldırısının ardından Hindistan ve Pakistan arasında artan askeri çatışmadan derin endişe duyduklarını belirten Zaharova, Rusya'nın terör eylemlerini şiddetle kınadığını, her türlü terör eylemine karşı çıktığını ifade etti.

Zaharova, terörle etkili bir şekilde mücadele etmek için tüm uluslararası toplumun çabalarını birleştirmesi gerektiğini vurguladı.

Sözcü Zaharova, "Bölgedeki durumun daha da kötüleşmesini önlemek için ilgili tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz. Yeni Delhi ile İslamabad arasındaki anlaşmazlıkların, 1972 Simla Anlaşması ve 1999 Lahor Deklarasyonu hükümlerine uygun olarak ikili düzeyde barışçıl, siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan, Hindistan'ın Pakistan'a saldırılarını kınadı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğin daha da artmasından endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Pakistan'a yönelik, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan askeri saldırıları kınıyoruz. Pakistan halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu beyan ediyor, masum kurbanların ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tüm tarafları itidalli davranmaya ve ihtilafı diplomatik yollarla çözmeye çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Fransa, Hindistan ve Pakistan'ı itidale çağırdı

TF1 kanalına konuk olan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Barrot, "Hindistan'ın kendisini terör belasından koruma istediğini anlıyoruz ancak tabii ki gerilimin artmasını engellemek ve sivilleri korumak için Hindistan'ı tıpkı Pakistan gibi itidale çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki durum nedeniyle duyduğu endişeyi dile getiren Barrot, "İki askeri güç söz konusu. Bu nedenle itidale çağırıyoruz." dedi.

Almanya, Hindistan ve Pakistan'a "sorumlu hareket etme" çağrısı yaptı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğe ilişkin açıklama yaptı.

"Keşmir’deki" korkunç terör saldırısından ve Hindistan’ın buna askeri tepkisinin ardından her iki ülkenin acil bir şekilde sorumlu hareket etmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Gerilimin tırmandırılmasının engellenmesi ve sivillerin korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, Almanya’nın Hindistan ve Pakistan ile temasta olduğu aktarıldı.

Açıklamada, durumun yakından takip edildiği ve Alman hükümetinin kriz masasının bugün Dışişleri Bakanlığında toplanacağı ifade edilerek bölgede bulunan Almanlardan, Bakanlığın seyahat ve güvenlik tavsiyelerine uymaları ve "krisenvorsorgeliste.diplo.de" adresindeki bilgilerini güncel tutmaları istendi.

İngiltere'den ilk açıklama: Her şeyi yapmaya hazırız

İngiltere hükümetinden Hindistan-Pakistan gerilimine ilişkin yapılan ilk açıklamada, Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, "Tansiyonu düşürmek için yapabileceğimiz her şeyi yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Reynolds, Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir'deki gelişmeler nedeniyle başlayan gerginliği BBC'ye değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı David Lammy'nin Hindistan, Pakistan, ABD ve Avrupalı yetkililerle bölgedeki gerginliği ele aldığını anlatan Reynolds, bölgedeki durumun çok büyük endişe verdiğini dile getirdi.

Hindistan ve Pakistan'a İngiliz hükümetinin mesajını ileten Reynolds, "İki ülkeyle de dost ve ortağız. İki ülkeyi de desteklemeye hazırız. Bölgesel istikrar, diyalog ve tansiyonun düşürülmesi ikisinin de çıkarına. Tansiyonu düşürmek için yapabileceğimiz her şeyi yapmaya hazırız ve buradayız." dedi.

Gerilimin diyalog yoluyla çözülmesi çağrısı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere Parlamentosu'ndaki haftalık "Başbakan'a Sorular" oturumunda Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Starmer, iki ülke arasında yükselen tansiyonun İngiltere'deki pek çok kişi için "ciddi endişe kaynağı olacağını" dile getirdi.

Starmer, "Her iki ülkenin yanı sıra diğer uluslararası ortaklarımızla da acilen temaslarda bulunarak gerilimin azaltılması ve sivillerin korunması için diyaloğu teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İngiliz hükümetinin, Hindistan ve Pakistan'ı itidalli olmaya ve ileriye dönük hızlı ve diplomatik yol bulmak üzere doğrudan diyalog kurmaya çağırdığını aktardı.

İngiltere'nin her iki ülkeyle de yakın ve benzersiz ilişkileri olduğuna işaret eden Lammy, şunları kaydetti:

"Hindistan ve Pakistan'daki mevkidaşlarıma, olayın daha da tırmanması halinde kimsenin kazanamayacağını açıkça ifade ettim. İngiltere geçtiğimiz ay Pahalgam'da meydana gelen korkunç terör saldırısını net şekilde kınadı. Bölgesel istikrarın yeniden tesis edilmesi ve sivillerin korunmasının sağlanması için tüm tarafların acilen çalışması gerekiyor."

Afganistan'dan "çatışmaların diplomasi yoluyla çözümü" çağrısı

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Afganistan'ın güvenlik ve istikrarın bölgedeki tüm ülkelerin ortak çıkarlarına hizmet ettiğine olan inancını vurguladığı açıklamada, taraflara itidalli davranma, sorunları diyalog ve diplomasi yoluyla çözme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Pakistan ve Hindistan arasında tırmanan gerginliğin bölgenin çıkarına fayda sağlamayacağı ve bu durumdan endişe duyulduğu ifade edildi.

Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.