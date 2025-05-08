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8 MAYIS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Gıda enflasyonunda dünya liderliği Türkiye’nin

08 Mayıs 2025, Perşembe 08:17
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi programıyla geçen 23 ayda yıllık enflasyon yüzde 37,86’ya inse de Türkiye, gıda fiyatlarındaki artışta dünya liderliğini elden bırakmadı.

Enflasyon hâlâ çok yüksek
Enflasyon rakamları yine farklı
İTO açıkladı: Enflasyon 47,2

 

OECD ve FAO verilerine göre, Türkiye hem aylık hem yıllık gıda enflasyonunda diğer ülkeleri geride bırakarak halkın sofrasındaki yangını gözler önüne serdi.

Türkiye, enflasyonda ‘dünya lideri’ konumunu kimseye kaptırmıyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyeleri içinde Türkiye, gıda enflasyonunda da birinciliğini koruyor.

BirGün’ün haberine göre, akan Şimşek ekonomi yönetiminin başına atandığında yüzde 39,59 olan enflasyon, 2025 Nisan’da da bu seviyeye yakın hesaplandı. Şimşek göreve geldiğinde yüzde 52,52 olan gıda enflasyonunun yüksek seyrine devam etmesi ise Bakan’ın pembe tablosunun inandırıcı olmadığını gösteriyor.

Haber Merkezi

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  • Hüseyin İlhan

    8.5.2025 09:01:38

    Merhum C.Başkanımız başbakan olduğu yıllarda şöyle diyerek milletine şevk veriyor ve çiftçisine de emeğinin hakkını verip destekliyordu.'Dünya da kendi kendini doyuran 7 ülkeden biriyiz.100 Milyon nüfusu rahatlıkla besleyecek bir ülkeyiz. Amma işleri güçleri tahrip,israf,faiz sarmalı ile millete iflas,hacizler yaşattanalrın,siyonist katillere verdikleri madalya ve görevleri için bu millete trilyon dolarlık zarar ödetenlerin elinde menfi alanda ne varsa lider olmaya bşlandı. Bu rabbimizin bize bir ihtar ve ikazıdır. Zira zinayı suç olmaktan çıkaran,israfı itibar sayan,faizi teşvik eden,haksızlıkları arş-ı alaya ulaşan bir kötü ve yıkım iktidarından bahsediyoruz.

Risale-i Nur Külliyatı

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