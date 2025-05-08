Gıda enflasyonunda dünya liderliği Türkiye’nin

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi programıyla geçen 23 ayda yıllık enflasyon yüzde 37,86’ya inse de Türkiye, gıda fiyatlarındaki artışta dünya liderliğini elden bırakmadı.

Enflasyon hâlâ çok yüksek

Enflasyon rakamları yine farklı

İTO açıkladı: Enflasyon 47,2 OECD ve FAO verilerine göre, Türkiye hem aylık hem yıllık gıda enflasyonunda diğer ülkeleri geride bırakarak halkın sofrasındaki yangını gözler önüne serdi. Türkiye, enflasyonda ‘dünya lideri’ konumunu kimseye kaptırmıyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyeleri içinde Türkiye, gıda enflasyonunda da birinciliğini koruyor. BirGün’ün haberine göre, akan Şimşek ekonomi yönetiminin başına atandığında yüzde 39,59 olan enflasyon, 2025 Nisan’da da bu seviyeye yakın hesaplandı. Şimşek göreve geldiğinde yüzde 52,52 olan gıda enflasyonunun yüksek seyrine devam etmesi ise Bakan’ın pembe tablosunun inandırıcı olmadığını gösteriyor. Haber Merkezi

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