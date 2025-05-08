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8 MAYIS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Nasıl oluyor da azılı bir katil takip edilmiyor?

08 Mayıs 2025, Perşembe 08:06
TBMM’deki Yeni Yol Grup Toplantısı’nda konuşan, Saadet Partisi Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e düzenlenen saldırının sadece merasime gölge düşürmekle kalmadığını, güvenlik endişelerini de artırdığını söyledi.

Arıkan, “Bu saldırı bir katilin kişisel hezeyanı olarak geçiştirilemez! Sormamız gereken çok ciddî sorular var. Sosyal medya paylaşımlarını büyük bir hassasiyetle takip eden sistem, nasıl oluyor da kendi evlatlarına kıymış azılı bir katili takip edemiyor? Daha üç gün önce, Taksim’e yürünmesin diye onlarca barikat, onlarca güvenlik noktası oluşturan sistem; nasıl oluyor da bir katilin elini kolunu sallayarak Taksim’de dolaşmasına izin veriyor? Bu katilin kardeşinin bir açıklaması oldu. Dedi ki,  ‘bize bulaşmasın diye evimizi gizli tutuyorduk.’ Kardeşi bile -kendi çapında- güvenlik önlemi alma ihtiyacı duyarken; Nasıl oluyor da; böylesi bir katil, böylesi kritik bir törende, ana muhalefet partisi liderine ulaşıp saldırabiliyor?” diye konuştu.

Mehmet Kara - Ankara
[email protected]

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  • Hüseyin İlhan

    8.5.2025 09:03:48

    Azılı katiller,milleti milyarlarca dolandıranalr serbest.PKK gibi hain ve emperyalist,siyonist kurmalı örgüt katillerine AF,TBMM'de konuşma hakkı verelim diyen ve bir başsağlığı diledi diye nahak yere 58 gün tutuklanan yazar ve diğer muhalefet etti diye hapse atılanlar. Devri AKP sevdikleri,dostları siyonist katil devlet gibi milletine davranıyor.

Risale-i Nur Külliyatı

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