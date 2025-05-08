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8 MAYIS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Fındıkta kayıp yüzde 70’i buluyor

08 Mayıs 2025, Perşembe 08:21
Nisan ayında yaşanan ziraî don fındığı bitme noktasına getirdi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ordu Altınordu’da fındık bahçelerini ziyaret etti.

Bayraktar, Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynağı olan fındığın ziraî dondan büyük ölçüde etkilendiğini ifade ederek, “Bütün Karadeniz’de fındık bahçelerinde, özellikle rakımı yüksek olan yerlerde yüzde 70’le yüzde 100’ler mertebesinde zarar söz konusu” dedi. Bayraktar, yıllık 2 milyar 350 milyon dolar ihracat geliri sağlayan fındıkta ciddî zarar olduğunu ifade ederek, “Sahayı gördüğümüzde üretim rakamlarının da ciddî manada aşağı düşeceğini görüyoruz. Yani tahminlerin fevkalâde altında bir üretim rakamı bekliyoruz, tahmin ediyoruz. Ve bu, üzülerek ifade ediyorum bu yıl için ihracat gelirlerimizi de bir miktar aşağı çekecektir” dedi.

Haber Merkezi

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