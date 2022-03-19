Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kazayla ilgili son durum?

Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 2'si ağır 17 kişi hastaneye kaldırıldı, 14 yaralı ayakta tedavi edildi.

Bolu Dağı Tüneli'nin içinde 6 tır, 2 otobüsün de aralarında olduğu 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kar yağışının etkili olduğu bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan 2'si ağır 17 kişi hastaneye kaldırıldı, 14 yaralı ayakta tedavi edildi.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü 5,5 saat trafiğe kapalı kaldı

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Ekipler, trafik akışını Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirdi.

Kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizlik çalışması yapılmasının ardından yaklaşık 5,5 saat trafiğe kapalı kalan yolun İstanbul istikameti ulaşıma açıldı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit ve Düzce Valisi Cevdet Atay da kaza bölgesine gelerek, incelemelerde bulundu.

Vali Ümit, İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşların, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardığını belirterek, şöyle konuştu:

"Gördüğünüz gibi zemin temiz, zeminde buz yok, kar yok, bir şey yok, girişte de yok. Ama maalesef bir vatandaşımız ilk etapta, yani kameradan gördüğümüz kadarıyla direksiyon hakimiyetini kaybediyor, bariyere çarpıyor. Arkadan başka bir araç gelip başka araca çarpıyor, arkadan başka araçlar... 18 araç kazaya karışmış oluyor."

Ümit, "Yaralılarımız, en geç 10 dakika içerisinde hastanelere götürüldü. Acil müdahale ekipleri var tünelin, 24 saat esasına göre. Aynı zamanda kameralarla takip ediyoruz. Çok sayıda mühendisimiz başta olmak üzere burada çalışmaları sürdürüyor. Dolayısıyla hemen müdahale edildi ama maalesef araçlardan çok sayıda yaralı da çıkmış oldu." ifadelerini kullandı.

Vali Ümit, sürücülerden zorunlu olmadıkça yola çıkılmamasını isteyerek, kar yağışının durumuna göre Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminin tır ve kamyon trafiğine kapatılabileceğini sözlerine ekledi.

Bolu Valiliğinden açıklama

Valilikten yapılan yazılı açıklamada da iki otobüs, 6 tır ve 10 küçük araç olmak üzere 18 aracın karıştığı kazaya derhal müdahale edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Olay yerine aynı dakikalarda çok sayıda ambulans, UMKE, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edilmiş olup ekipler olay yerine intikal etmiştir. Ayrıca olay sonrasında çevre illerden de ekipler ilimize hareket ederek kaza yerine ulaşmışlardır." ifadelerine yer verildi.

Hastaneye kaldırılan ikisi ağır 17 yaralının tedavilerinin devam ettiği, 14 kişinin ise ayakta tedavi edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kaza sonrası araçların bulundukları yerden kaldırılma çalışmalarına devam edilmektedir. Bu süreçte Bolu-İstanbul istikametine giden araçlar Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilmiştir."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 17 yaralı hastanelere nakledildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Saat 14.47'de Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır olmak üzere 17 yaralı hastanelere nakledilmiştir. Olay yerine 10 adet ambulans, 1 UMKE timi görevlendirilmiştir. Kazada etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."