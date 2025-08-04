"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Yozlaşma ile nasıl başa çıkılacak? - Genç Yorum dergisi Ağustos 2025 sayısı dopdolu

04 Ağustos 2025, Pazartesi 08:19
‘’Bizim zamanımızda böyle miydi?’’ diyenleri, son zamanlarda çok duyar olduk. Peki gerçekten de ‘birilerinin’ zamanı, şimdilerden daha mı iyiydi?

Genç Yorum Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız
Bizim Aile Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız
Köprü Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız
Can Kardeş Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

“Bizim zamanımızda böyle miydi?’’ diyenleri, son zamanlarda çok duyar olduk. Peki gerçekten de ‘birilerinin’ zamanı, şimdilerden daha mı iyiydi? Yıllar geçtikçe, toplumsal olarak, neyimizi kaybettik ki şimdiki zamandan ‘ah edip’ eskiyi arar olduk? Problem, geçen yıllarda mı yoksa o yılları bu zamana miras bırakıp geçmişe özlem duyanlarda mı? Bir anda mı değerlerimiz korozyona uğradı yoksa bu bir süreç miydi? Suçu kime atmalı peki; sosyal medya, yeni nesil, eski nesil, siyaset, sermaye vesaire...

Bu sorulara cevap veren ama matbu formatından kaynaklı, okurlarına soru soramayan Genç Yorum dergisi Ağustos sayısı şu mesajlarla yayınlandı: 

• Editör sayfasında Osman Yiğit; Sanattan aileye, siyasetten eğitime kadar farklı alanların itibarsızlaştırılmasını ele alıyor. 

• Fahri Utkan; yozlaşmayı ve çarelerini formülize ediyor. 

• Bünyamin Toprak ise feminizm ile şefkat hislerinin sömürüldüğüne ve erkeklerin hevesat-ı nefsaniyelerinin tahrik ile aile kurumuna yapılan taarruzları ele alıyor. 

• Kur’ân kıssaları muvacehesinde: İnsanlık tarihinde yozlaşma örnekleri yazısında Zeynep Çoban, yozlaşan toplumların tarihine değiniyor. 

• Süleyman Alp Özcan ise, “Artık filmlerin verdiği mesaj, ruhu geliştirmek yerine nefsi doyurmaya odaklanıyor” diyor. 

• Mustafa Gönüllü, eğitim sistemimizin tek tipleştirme üzerine dizayn edilmesini eleştirerek ‘yaramazlardan çok adam yetiştiğini’ belirtiyor.

• Taha Tezer ise bozulmamış fıtratın yozlaşmanın önündeki yegane engel bulunduğuna dikkat çekiyor.

• Son kapak yazısı ise Bilal Bozkurt’tan: “Toplumun değişmesi lazım.”

• Genç Gündem’de, Ayşenur Sözeri, iklim kanunu değişikliğine dikkat çekiyor. 

• Seans Arası’nda ise Şeyda Sultan Zengin, ‘21. Yüzyılda Ashab-ı Kehf olmak’ konusuna dikkat çekmiş.

• Halenur Kurun, turşunun yanına gidecek bir yemek tarifiyle sizlerle birlikte.

• Ekibimizin bu ayki favorisi ise Abdullah Bayraklılar. Hobiden aktiviteye, kitaptan geziye; sizlerle...

• Şulenur Yaşar; Feyalilacep’te, ‘farklı’ olmanın dinamizminden bahsediyor. 

• Belgesel sayfasında ise Mesut Fırat, “Peki şimdi ne yapacağız?” sorusunu soruyor. 

• Keçeli’nin Kitaplığı ise bu ay İsmail Tezer’e emanet. 

• Genç Yorum, bu ay şiirce de çok zengin: İbrahim Yasir’den ve Sedanur Kılıç’tan şiir var.

• Ayrıca Ömer Şenöz’ün her ay derlediği “Haber Yorum” ve yakın zamanda Sedanur Kılıç’a devir teslimi olan Fikir Bahçesi sayfaları da yine Ağustos sayısını süslüyor. Foto Yorum yine sizden gelen çalışmalara yer veriyor. 

• Caner Kut ise bu ay yeni yazı dizisi Teknoloji ile okurlarının karşısına çıkıyor. Son olarak Ali Hakkoymaz’dan ‘A/raftaki adam’, her zaman bildiğiniz üzere tam bir zihin jimnastiği...

Yozlaşma meselesini etraflıca ele alan Genç Yorum Ağustos sayısı, memleketçe kanayan bir yaramıza ‘tampon nevinden’ parmak basıyor.

Ekrem Donbaloğlu - İstanbul

Okunma Sayısı: 285
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yemen açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 55 kişi öldü, çok sayıda kayıp var!

    Trump: Nükleer denizaltılar "gereken yere" konuşlandırıldı

    Dışişleri Bakanlığı: İsrailli bakanların Mescid-i Aksa baskınını en güçlü biçimde kınıyoruz

    Filistin için dünyaya seslendi: UYAN

    Konkordatolar hız kesmiyor

    Hazine'ye 42 milyar liralık yük

    Eğitimde ''sahte'' şoku

    2030’da “su fakiri ülke“ olabiliriz - GAP tamamlanmadan olmaz

    36 yardım tırının çoğu yağmalandı

    Özel üniversiteler Oxford’dan pahalı

    İki yılda ekmek fiyatları % 153 arttı

    Kanada: 2024'ten beri İsrail'e silah ihraç etmiyoruz

    Gerçek algısı nedir?

    Tekirdağ-Ergene'de anestezi gazı üreten fabrikada patlama oldu: 2 işçi öldü

    Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm için boşaltılan 5 katlı apartman yıkım sırasında çöktü

    İran'da "tüketim sınırı''nı aşan 100 kamu kurumunun elektriği kesildi

    Pakistan'daki sellerde ölü sayısı 299'a yükseldi

    ABD-California'da 12 bin hektardan fazla alan yandı

    Yurt genelinde bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık olacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    36 yardım tırının çoğu yağmalandı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İki yılda ekmek fiyatları % 153 arttı
    Genel

    Özel üniversiteler Oxford’dan pahalı
    Genel

    Filistin için dünyaya seslendi: UYAN
    Genel

    Eğitimde ''sahte'' şoku
    Genel

    Hazine'ye 42 milyar liralık yük
    Genel

    2030’da “su fakiri ülke“ olabiliriz - GAP tamamlanmadan olmaz
    Genel

    Konkordatolar hız kesmiyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.