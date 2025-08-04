Yozlaşma ile nasıl başa çıkılacak? - Genç Yorum dergisi Ağustos 2025 sayısı dopdolu

‘’Bizim zamanımızda böyle miydi?’’ diyenleri, son zamanlarda çok duyar olduk. Peki gerçekten de ‘birilerinin’ zamanı, şimdilerden daha mı iyiydi?

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“Bizim zamanımızda böyle miydi?’’ diyenleri, son zamanlarda çok duyar olduk. Peki gerçekten de ‘birilerinin’ zamanı, şimdilerden daha mı iyiydi? Yıllar geçtikçe, toplumsal olarak, neyimizi kaybettik ki şimdiki zamandan ‘ah edip’ eskiyi arar olduk? Problem, geçen yıllarda mı yoksa o yılları bu zamana miras bırakıp geçmişe özlem duyanlarda mı? Bir anda mı değerlerimiz korozyona uğradı yoksa bu bir süreç miydi? Suçu kime atmalı peki; sosyal medya, yeni nesil, eski nesil, siyaset, sermaye vesaire...

Bu sorulara cevap veren ama matbu formatından kaynaklı, okurlarına soru soramayan Genç Yorum dergisi Ağustos sayısı şu mesajlarla yayınlandı:

• Editör sayfasında Osman Yiğit; Sanattan aileye, siyasetten eğitime kadar farklı alanların itibarsızlaştırılmasını ele alıyor.

• Fahri Utkan; yozlaşmayı ve çarelerini formülize ediyor.

• Bünyamin Toprak ise feminizm ile şefkat hislerinin sömürüldüğüne ve erkeklerin hevesat-ı nefsaniyelerinin tahrik ile aile kurumuna yapılan taarruzları ele alıyor.

• Kur’ân kıssaları muvacehesinde: İnsanlık tarihinde yozlaşma örnekleri yazısında Zeynep Çoban, yozlaşan toplumların tarihine değiniyor.

• Süleyman Alp Özcan ise, “Artık filmlerin verdiği mesaj, ruhu geliştirmek yerine nefsi doyurmaya odaklanıyor” diyor.

• Mustafa Gönüllü, eğitim sistemimizin tek tipleştirme üzerine dizayn edilmesini eleştirerek ‘yaramazlardan çok adam yetiştiğini’ belirtiyor.

• Taha Tezer ise bozulmamış fıtratın yozlaşmanın önündeki yegane engel bulunduğuna dikkat çekiyor.

• Son kapak yazısı ise Bilal Bozkurt’tan: “Toplumun değişmesi lazım.”

• Genç Gündem’de, Ayşenur Sözeri, iklim kanunu değişikliğine dikkat çekiyor.

• Seans Arası’nda ise Şeyda Sultan Zengin, ‘21. Yüzyılda Ashab-ı Kehf olmak’ konusuna dikkat çekmiş.

• Halenur Kurun, turşunun yanına gidecek bir yemek tarifiyle sizlerle birlikte.

• Ekibimizin bu ayki favorisi ise Abdullah Bayraklılar. Hobiden aktiviteye, kitaptan geziye; sizlerle...

• Şulenur Yaşar; Feyalilacep’te, ‘farklı’ olmanın dinamizminden bahsediyor.

• Belgesel sayfasında ise Mesut Fırat, “Peki şimdi ne yapacağız?” sorusunu soruyor.

• Keçeli’nin Kitaplığı ise bu ay İsmail Tezer’e emanet.

• Genç Yorum, bu ay şiirce de çok zengin: İbrahim Yasir’den ve Sedanur Kılıç’tan şiir var.

• Ayrıca Ömer Şenöz’ün her ay derlediği “Haber Yorum” ve yakın zamanda Sedanur Kılıç’a devir teslimi olan Fikir Bahçesi sayfaları da yine Ağustos sayısını süslüyor. Foto Yorum yine sizden gelen çalışmalara yer veriyor.

• Caner Kut ise bu ay yeni yazı dizisi Teknoloji ile okurlarının karşısına çıkıyor. Son olarak Ali Hakkoymaz’dan ‘A/raftaki adam’, her zaman bildiğiniz üzere tam bir zihin jimnastiği...

Yozlaşma meselesini etraflıca ele alan Genç Yorum Ağustos sayısı, memleketçe kanayan bir yaramıza ‘tampon nevinden’ parmak basıyor.

Ekrem Donbaloğlu - İstanbul