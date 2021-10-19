Boris Johnson: İklim değişikliği Kovid-19'dan daha tehlikeli

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iklim krizinin, yeni tip koronavirüs salgınından çok daha kötü olduğunu belirterek özel sektörün iklim kriziyle mücadele için "trilyonlar" harcaması gerektiğini bildirdi.

Boris Johnson, teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in de katıldığı başkent Londra'daki Bilim Müzesi'nde düzenlenen "Küresel Yatırım Zirvesi"nde iş dünyasının liderlerine hitap etti.

Johnson, burada yaptığı konuşmada, özel sektörün iklim kriziyle mücadele için "trilyonlar" harcaması gerektiğini belirterek yeşil teknoloji pazarını yönlendirmek için hükümetin özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla çalışmasının önemine işaret etti.

Kovid-19 salgınının, hükümetlerin ve özel sektörün küresel sorunların üstesinden gelmek için nasıl birlikte çalışması gerektiğini gösterdiğini söyleyen Johnson, bunun iklim değişikliğine karşı mücadelede de uygulanması gereken bir ders olduğunu ifade etti.

Johnson, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlık için daha da büyük bir zorlukla karşı karşıyayız, (iklim değişikliği) yaşam tarzımızı tehdit ediyor ve sonuçta Kovid-19'dan çok daha kötü. Sadece birkaç hafta içinde dünya Glasgow'da (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda) toplanacak. Umarım hepiniz orada olursunuz çünkü Kovid-19'dan alınan ders kesinlikle çok açık. Bilim adamlarını dinlemeliyiz. Acil hükümet müdahalesine ihtiyacımız var ama piyasaları da harekete geçirmeliyiz. Özel sektörü dahil etmeliyiz. Şansölye'nin (İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak) onayıyla milyarlar ayırabilirim. Ancak sizler, bu odadakiler trilyonları buna ayırabilirsiniz."