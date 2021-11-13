"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 KASIM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

“Bosna Kasabı” lakaplı zalim Mladic'in duvar resminin korunmasına BM'den tepki

13 Kasım 2021, Cumartesi 14:39
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da polisin savaş suçlusu Ratko Mladic'in duvar resmini korumak için devreye girdiği olaylardan endişe duyulduğunu bildirdi.

“Bosna Kasabı”nın resmini korumaya aldılar

OHCHR Sözcüsü Liz Throssell, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Belgrad'daki duvar resmi münferit bir olay değil." dedi.

Throssell, savaş suçlularını öven posterlerin, duvar yazılarının ve diğer materyallerin Sırbistan'ın diğer bölgelerinin yanı sıra Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Karadağ'da çeşitli yerleşim yerlerinde görüldüğünü dile getirdi.

"Hüküm giymiş savaş suçlularını yücelten sembollerin kamusal alanda yeri olmamalıdır." diyen Throssell, Batı Balkanlar'da son zamanlarda nefret söylemlerinde, soykırımın ve diğer vahşet suçlarının inkarında artış gözlendiğinin altını çizdi.

Polisin, Mladic'in duvar resmini korumak için devreye girdiği olaylardan endişe duyduklarını vurgulayan Throssell, "Bu tür eğilimlerin bölünmeleri derinleştirdiği Bosna-Hersek'teki durum özellikle endişe verici." uyarısında bulundu.

Throssell, isim vermeden Sırp yetkilileri uluslararası insan hakları hukuku yükümlülüklerine uymaya ve bu tür olayların tekrarını önlemek için önlemler almaya davet etti.

Savaş suçlusu Ratko Mladic'in Sırbistan'da büyük tepki toplayan ve protestolara neden olan duvar resmine bir kova kireç dökülmüştü.

Sırbistan polisi, Mladic'in duvar resmini koruma altına almıştı. Resme yumurta attığı için gözaltına alınan Aida Corovic ve Jelena Jacimovic daha sonra serbest bırakılmıştı.

Ratko Mladic kimdir?

"Bosna Kasabı" olarak nitelendirilen Sırp komutan Mladic emrindeki Sırp birliklerin, 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'ya girmesinin ardından başlayan soykırımda, birkaç günde en az 8 bin 372 sivil Boşnak katledildi, bedenleri farklı toplu mezarlara gömüldü.

Bölgedeki Sırp nüfusun büyük çoğunluğu, bugün dahi Srebrenitsa'da yaşananları "soykırım" olarak nitelendirmekten kaçınıyor.

Öte yandan Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'de aldığı kararda, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Sırp komutan Mladic, ICTY'de görülen davada, aralarında soykırımın da bulunduğu birçok suçtan müebbet hapse mahkum edilirken 8 Haziran'da görülen temyiz davasında da cezası yeniden onandı.

AA

Okunma Sayısı: 220
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Diyet, ilaç ve egzersiz ihmal edilmezse diyabet hiçbir problem oluşturmaz'

    Salgında en çok sağlık çalışanlarının ruh sağlığı olumsuz etkilendi

    Paris Ulu Cami'den, Fransız hükümetine 'dışlanma' tepkisi: ''Reddediyoruz''

    “Bosna Kasabı” lakaplı zalim Mladic'in duvar resminin korunmasına BM'den tepki

    'Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinden büyük endişe duyuyoruz'

    Hollanda, 3 hafta 'kısmi kapanma'ya gidiyor

    Biden - Şi görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama
    📷

    Doğu'da en düşük sıcaklık Kars'ta ölçüldü

    TBMM'nin Azerbaycan kararı Resmi Gazete'de

    Esnaf ve çiftçi zor günler geçiriyor: Böylesini yaşamadık

    Bosnalı hafızlar belgelerini aldı

    Ailenin dokusu bozuluyor

    OHAL itirafı

    Soğanı toprağa vereceğiz

    İslamofobiye karşı dünyayı pedallıyor

    Kuraklık Destekleri acilen yapılmalı

    ABD: Katar, ABD'nin Afganistan'daki faaliyetlerine 'hamilik' edecek

    İngiltere'den Polonya'ya destek

    Dolar tutulamıyor; 10 lirayı geçti

    Başak Cengiz'in acılı ailesi konuştu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Helalleşme siyaset gündeminde
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bosnalı hafızlar belgelerini aldı
    Mehmet ÇETİN

    Burun üzerine
    Ahmet BATTAL

    Açalım şu kapalı çarşıları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    H. Muharrem OKUR

    Müebbetlik bir mahkûm
    Yasemin YAŞAR

    Doğru söylüyormuş gibi yapmak
    Cevher İLHAN

    “Devletten kuruş çıkmıyor”, milyarlar çıkıyor!
    Risale-i Nur'dan

    Dünyadaki adalete bir mahkeme-i kübra lâzım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.