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13 HAZİRAN 2021 PAZAR - YIL: 52

Bosna savaşındaki en büyük insanlık tahribi: Diri diri yakılan üç bin Boşnak anıldı

13 Haziran 2021, Pazar 14:00
Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta, ülkenin doğusundaki Visegrad şehrinde katledilen 3 binden fazla Boşnak için katliamın 29'uncu yılında anma töreni yapıldı.

Visegrad İslam Meclisi, Visegrad 92' Kayıp Aileleri Derneği ve Savaş Mağduru Kadınlar Derneği tarafından Visegrad'daki Sokollu Mehmet Paşa Köprüsü'nde düzenlenen anma törenine, Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkan Yardımcısı Ramiz Salkic ile çok sayıda kurban yakını katıldı.

Katliamda 17 yakınını kaybeden Mirsada Tabakovic, yaptığı açıklamada, savaş anılarının halen çok taze olduğunu anımsattı.

Katledilen kurbanların bir kısmının Drina Nehri'ne atıldığını, bir kısmının ise kepçelerle gömüldüğünü anlatan Tabakovic, "Kepçe sesi duyunca o ana dönüyorum. Kurbanların cesetlerini kamyonlara yükleyip nehre atıyorlardı. Kamyonu takip eden kepçeleri gördüğümüzde cesetleri gömeceklerini anlardık." diye konuştu.

Saraybosna Üniversitesi İnsanlığa Karşı Suç ve Uluslararası Hukuk Araştırmaları Enstitüsünden Doç. Dr. Ermin Kuka da Boşnaklara yönelik katliamlarla Visegrad nüfusunun etnik yapısının köklü bir değişime uğratıldığını vurguladı.

Kuka, "1991 yılında Visegrad şehrinde 13 binden fazla Boşnak yaşıyordu, 2013 yılında yapılan nüfus sayımında ise Boşnak nüfusun sayısı bine yakındı." dedi.

Savaş Mağduru Kadınlar Derneği Başkanı Bakira Hasecic ise daha fazla vakit kaybetmeden, kurbanların cesetlerinin bulunmasına yönelik çalışmaların başlatılması için yetkili kurumlara başvurulması gerektiğini belirtti.

Etkinlik kapsamında, katledilen 3 bin kurban anısına Drina Nehri'ne sembolik olarak 3 bin gül atılarak dualar edildi.

Kurbanların bir kısmı, 14 Haziran 1992'de Adem Omeragic'in Pionirska Sokağı'ndaki evinde, bir kısmı ise 27 Haziran 1992'de ise Meho Aljic'in Bikavac kasabasındaki evinde diri diri yakılarak öldürülmüştü.

Hollanda'nın Lahey şehrindeki Uluslararası Ceza Mahkemesinin (ICTY) "Bosna savaşındaki en büyük insanlık tahribi" olarak nitelendirdiği katliamda, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 140'tan fazla sivil şehit edilmişti..

Koritnik köyü sakinlerini, Omeragic'in evine kapatarak diri diri yakan Milan Lukic önderliğindeki Sırp askerleri, eve havan topu fırlatarak camdan kaçmaya çalışan kurbanları kurşuna dizmişti.

Katliamda 8 kişi hayatta kalırken en küçük kurban annesinin kucağında can veren iki günlük bir bebek olmuştu.

Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi ve Bosna Hersek Mahkemesi, şimdiye kadar Visegrad'da işlenen suçlarla ilgili 18 Sırp askerini 246 yıl hapse mahkum etti. Sanıklardan Milan Lukic ise ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

AA

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