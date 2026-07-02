Ülke hukuk ve liyakat ile değişir

Ekonomist Şenol Babuşçu, bir ülkenin geleceğini hukuk, liyakat, eğitim ve üretim tercihinin belirlediğini belirtirken, siyasetçi Yavuz Ağıralioğlu da hukukun güçlü olduğu yerde yatırımın, sermayenin ve umudun olacağını söyledi.

Finans uzmanı ve akademisyen Şenol Babuşçu ile Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, ekonomik kalkınmanın temelinde hukuk güvenliği, liyakat ve üretimin bulunduğunu vurguladı.

Coğrafya değil tercih belirleyici

Babuşçu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bir ülkeyi değiştiren şey sadece tarih ya da coğrafya değil, hukuk, liyakat, eğitim ve üretim tercihi” diyerek Tayvan örneği üzerinden meseleyi anlattı. Tavyan’ın 1952’de Haiti’den daha yoksul olduğunu belirten Babuşçu, “Yaşam süresi 53 yıl iken bugün 8o yıl, Okuryazarlık oranı %42 iken bugün %99,4” diyerek bu farkı sistem tercihinin sağladığına dikkat çekti.

Başarıyı kimlik değil liyakat getirir

Babuşçu, “Tayvan’ın başarısının temelinde 3 şey var: 1- Hukukun üstünlüğü, liyakat ve eğitime yatırım. 2- İnsanları kimliğine göre değil, yeteneğine göre konumlandırma. 3- Katma değerli üretim için mühendis, bilim insanı ve mucit yetiştirme. Ekonomiyi de stratejik biçimde ihracata yöneltme. İşte sonuç: Bugün kişi başına gelir yaklaşık 44 bin dolar” ifadelerini kullandı.

Asıl güvence hukuktur

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hukuk ve adalet vurgusu yaptı. Ağıralioğlu şunları söyledi: “Bu iktidar döneminde büyük servetler kazananlar bile mutlu değiller. Kazandıkları parayı bu ülkede değerlendirmeye güvenmiyor, başka ülkelere taşıyorlar. Demek ki mesele sadece para kazanmak değildir. Çünkü huzurun teminatı servet değil, hukuktur. Ülkeyi güvenli, müreffeh ve mutlu yapan şey yalnızca ekonomik büyüklük değildir. Asıl güvence hukuktur. Hukukun güçlü olduğu yerde yatırım da kalır, sermaye de kalır, umut da kalır.”

İSTANBUL - SEYHAN ŞENTÜRK