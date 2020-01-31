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31 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

Brexit resmen gerçekleşiyor

31 Ocak 2020, Cuma 18:25
Birleşik Krallık bu gece yarısı (TSİ 02.00) Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılacak. Ayrılma, Brexit Anlaşması'nın bu hafta hem Avrupa Parlamentosu hem de AB Konseyi tarafından onanmasını müteakiben gerçekleşiyor.

Bu sabah Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Parlamento Başkanı David Sassoli ve Konsey Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu'nun (Parliamentarium) ziyaretçi merkezinde ortak bir basın konferansı düzenledi.

"Fark olacağı kesin, zira Avrupa Birliği'nin parçası olmak önemlidir"

Von der Leyen yaptığı açıklamada, "İngiltere ile mümkün olan en iyi ortaklık ilişkisini kurmak istiyoruz. Ancak artık bir fark olacağı kesin. Zira Avrupa Birliği'nin parçası olmak önemlidir" dedi.

Brexit Anlaşması, en erken 31 Aralık 2020 tarihine kadar bir geçiş süreci öngörüyor. Bu süreçte Britanya Tek Pazar ve Gümrük Birliği'nin üyesi olarak kalacak.

3 Şubat Pazartesi günü Komisyon, Britanya ile yeni dönemdeki ilişkilere ilişkin müzakerelere yönelik taslak müzakere yönergesini kabul ederek Konsey'e sunacak.

Etiketler: Brexit
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