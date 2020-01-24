"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

Brexit yasası Kraliçe 2. Elizabeth tarafından da onaylandı

24 Ocak 2020, Cuma 00:46
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına ilişkin yasa tasarısına onay verdi.

Brexit'te son durum?

İngiltere'nin 31 Ocak'ta AB'den resmen ayrılmasının hukuki temelini teşkil eden tasarı, Kraliçe'nin onayıyla yasalaşarak yürürlüğe girdi.

Tasarı parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasından hızla geçmiş, Lordlar Kamarasında ise bazı değişikliklere uğrayarak geri gönderilmişti.

Başbakan Boris Johnson, Avam Kamarasındaki çoğunluğunu kullanarak değişiklikleri iptal etmiş ve tasarıyı yeniden Lordlar Kamarasına yollamıştı.

İngiltere ile AB arasında varılan Brexit anlaşmasına göre, ülke 31 Aralık'a kadar fiilen birliğin üyesi kalacak ancak siyasi karar mekanizmalarında yer almayacak. Bu geçiş döneminde taraflar kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına varmak için müzakere yürütecek.

İngiltere'nin geçiş dönemini uzatmak istemesi halinde en geç haziran ayında talepte bulunması gerekecek. Ancak Johnson hükümeti, uzatma talep etmeyeceğini ve bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da ülkeyi AB'den 31 Aralık'ta bütünüyle ayıracağını ilan etmiş bulunuyor.

İngiltere 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

AA

Okunma Sayısı: 192
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi azaldıkça yolsuzluk artıyor

    Brexit yasası Kraliçe 2. Elizabeth tarafından da onaylandı

    Haksız karara itiraz edeceğiz

    Herkes hukukundan emin olmalı

    Son iki günde 39 sivil daha öldü

    Kanseri yenebilecek tedavi metodu geliştirildi

    Türkiye, demokrasi endeksinde 110. sırada

    İşsizlik sıkıntı

    Putin: İsrail-Filistin anlaşmazlığının çözümünde rol almaya hazırız

    Jeffrey: Irak'ta operasyonlar durdu

    Kılıçdaroğlu: Devlet öfkeyle yönetilmez

    'Vuhan'daki Türk vatandaşları virüsten etkilenmedi'

    Çin'de bir şehir daha karantinaya alındı

    'S-400'lerin NATO sistemine entegre olmamasını sağlayacağız'

    Karamollaoğlu'ndan erken seçim açıklaması

    NATO, Irak güçlerini eğitmeye devam edecek

    '318 artçı deprem meydana geldi'

    Tesla'nın piyasa değeri 100 milyar doları aştı

    Oslo'da bebeklere en çok verilen isim Muhammed

    Uluslararası Adalet Divanı'ndan Arakanlı Müslümanlara ilişkin karar

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Haksız karara itiraz edeceğiz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hak yerini bulacak
    Faruk ÇAKIR

    Zulme razı olma
    M. Latif SALİHOĞLU

    Erdoğancılar, Atatürkçü Çağlar’dan ders alsın
    Ahmet BATTAL

    Kayyım değil dayyım!
    Genel

    Kanseri yenebilecek tedavi metodu geliştirildi
    Şükrü BULUT

    Dinî cemaatlerimiz; azınlıkları taklit etmemeliydiler...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Demokrasi azaldıkça yolsuzluk artıyor
    Süleyman KÖSMENE

    “Sübhanallah” kelimesi üzerine

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.