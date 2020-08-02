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2 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Brezilya, Hindistan ve Meksika'da son durum?

02 Ağustos 2020, Pazar 10:27
Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1088, Hindistan'da 853, Meksika'da 784 kişi öldü.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1088 kişinin ölmesiyle ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölü sayısı 93 bin 563’e, vaka sayısı 45 bin 392 artarak 2 milyon 707 bin 877’ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 552 bin 318 vaka ve 23 bin 286 virüs kaynaklı ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 865 bin 729 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 853 kişinin ölmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 37 bin 364'e çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 54 bin 735 artarak 1 milyon 750 bin 723'e ulaştı. 

Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 145 bin 629 kişi iyileşti.

"Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 784 artarak 47 bin 472'ye ulaştı.

Meksika'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 556 artışla 434 bin 193'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 284 bin 847 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmış, ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış ve ilk ölüm ise 19 Mart'ta yaşanmıştı.

AA

Etiketler: Meksika, Hindistan, Brezilya, son durum
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