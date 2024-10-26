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26 EKİM 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

BRİCS gerçekleri gizleniyor mu?

26 Ekim 2024, Cumartesi 00:30
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN YER ALDIĞI BRICS’E TÜRKİYE’NİN DE ÜYE OLMAK İÇİN BAŞVURDUĞU, ANCAK REDDEDİLDİĞİ İDDİA EDİLİYOR. BRICS, AB’YE ALTERNATİF OLARAK GÖRÜLÜYOR.

MECLİS NİÇİN DEVREDIŞI?

İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye'nin BRICS'e üyelik başvurusu hakkında Meclis'in bilgilendirilmediğini belirterek tepki gösterdi. Salıcı, "Açık soruyorum; Türkiye'nin dünyadaki rotası çok kıymetli bunu neden kendi parlamentomuzda tartışamıyoruz? Başvuru yapıldığını Ruslardan, reddedildiğimizi Almanlardan öğrendik. Böyle dış politika olmaz. Türkiye Avrupa Birliği'ne girme çabasında olan bir ülke. AKP bunu ne kadar önemsiyor belli değil. Bu, bizi AB'ye almayın demektir" dedi.

AB’YE ALTERNATİF Mİ?

Rusya'nın BRICS dönem başkanı olduğu 16. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da gerçekleşti. "BRICS" grubu, gelişmekte olan ülkelerin küresel meselelerde daha fazla söz sahibi olması gayesiyle Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’in katılımıyla 2006’da kuruldu. Adını kurucu ülkelerin İngilizce baş harflerinden alan grup, 2011’de Güney Afrika'nın da katılmasıyla "BRICS" adını aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak'ta BRICS'e katıldı.

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BRİCS gerçekleri gizleniyor mu?

İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye’nin BRICS’e üyelik başvurusu hakkında Meclis’in bilgilendirilmediğini belirterek tepki gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada AKP iktidarının dış politikasını eleştirdi. Salıcı şunları söyledi: “AKP’nin yürüttüğü siyasetin dış politika ayağında uzun zamandır ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Kazan’da BRICS zirvesi var, Cumhurbaşkanı da orada. Almanya’da çıkan bir habere göre; Türkiye’nin BRICS’e katılma başvurusu Hindistan’ın Türkiye’yle Pakistan arasındaki ilişkilerin çok iyi olması dolayısıyla reddetti. Biz Dışişleri Bakanımızın ağzından Türkiye’nin BRICS’e başvurusunu bilmiyoruz. Ruslardan duyduk. Görünen o ki biz bir başvuru yapmışız ve başvurumuz reddedilmiş Hindistan’ın çabalarıyla. Keşke AKP bu konuda resmi yaklaşımı nedir söyleseydi. Bunun sürdürülebilir olması mümkün değil. ‘Türkiye’nin dış politikasında ortaklaşalım’ demekle bu iş olmuyor. Açık soruyorum; Türkiye’nin dünyadaki rotası çok kıymetli bunu neden kendi parlamentomuzda tartışamıyoruz? Başvuru yapıldığını Ruslardan, reddedildiğimizi Almanlardan öğrendik. Böyle dış politika olmaz. Türkiye Avrupa Birliği’ne girme çabasında olan bir ülke. AKP bunu ne kadar önemsiyor belli değil. Öte yandan “etki ajanlığını” getiriyorsunuz. Bu, bizi AB’ye almayın demektir.”

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DMM: Üyelik süreci gündeme gelmedi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “Türkiye’nin BRICS’e üyeliği Hindistan tarafından engellendi” iddiasının doğru olmadığını bildirdi. Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen Genişletilmiş Liderler Oturumu’nda diğer ülkelerin üyelik sürecinin gündeme gelmediği belirtildi. Açıklamada, “Zirvede BRICS topluluğunun genişlemesiyle ilgili süreç ele alınmamıştır. Dolayısıyla Hindistan’ın Türkiye’nin BRICS üyeliğine engel olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz” ifadeleri kullanıldı.

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BRICS ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, “Türkiye’nin BRICS’e üyelik başvurusu kamuoyunda duyulduktan sonra başlayan bir yön değişimi tartışması, soru işareti vardı. Siz de önceki açıklamalarınızda ‘BRICS’e katılma isteği NATO’ya alternatif değil’ vurgusu yapmıştınız. Kazan Zirvesi sonrası Türkiye’nin durduğu yeri nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye Kazan Zirvesi’nden ne tür sonuçlarla ayrılıyor?” sorusu üzerine, BRICS’in yükselen ekonomilerin bir arada bulunduğu büyük bir platform olduğunu vurguladı. Türkiye’nin bu gerçeği görmek durumunda olduğunu ifade eden Erdoğan, “Türkiye olarak BRICS ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. BRICS üyesi ülkelerle ikili olarak zaten uzun yıllara dayalı ilişkilerimiz, birlikteliğimiz söz konusu. BRICS de diğer platformlar ve uluslararası oluşumlar da bizi ekonomik açıdan güçlendiren unsurlardır. Bunları da biz görmezden gelemeyiz” açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi

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