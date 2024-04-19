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Bu kanlı misilleme döngüsü bitmeli

19 Nisan 2024, Cuma 20:52
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran ve İsrail arasındaki saldırılarla Orta Doğu’nun felaketin eşiğinde olduğu uyarısını yaparak, “Artık bu kanlı misilleme döngüsüne son verilmeli” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) bakanlar düzeyinde düzenlenen “Orta Doğu” oturumunda üye ülkeleri bilgilendirdi. Son günlerde bölgede hem sözlerle hem de faaliyetlerle gerginliğin çok tehlikeli şekilde arttığına dikkati çeken Guterres, “Tek bir yanlış hesaplama, tek bir iletişim sorunu ya da tek bir hata, düşünemeyeceğimiz gelişmelere yol açabilir. Tüm bölgeye yayılan bir çatışma, hem çatışan taraflar hem de dünyanın geri kalanı için çok yıkıcı olur” uyarısında bulundu.

Azami itidal çağrısı

Guterres, “azami itidal” çağrısını yineleyerek, Şam’da İran’ın diplomatik tesislerine yönelik saldırıyı kınadığı gibi, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısını da kınadığını dile getirdi. “Orta Doğu, felaketin eşiğinde” diyen Guterres, “Artık bu kanlı misilleme döngüsüne son verilmeli” çağrısını yaptı. Risklerin çok farklı cephelerde arttığına işaret eden Guterres, uluslararası toplumun Orta Doğu’da felaketi engelleme bağlamında sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Guterres, bunun için diplomatik yolların tercih edilmesinin önemine işaret ederek, ilk olarak Gazze’yle başlanması gerektiğini dile getirdi.

Tüm esirler serbest bırakılmalı

Gazze’de acilen ateşkes sağlanması çağrısını yineleyen Guterres, aynı zamanda tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep etti. Genel Sekreter, Hamas’ın 7 Ekim 2023 saldırılarının ardından İsrail’in yürüttüğü “askeri operasyonların”, Gazze’de cehenneme yol açtığına işaret ederek, on binlerce insanın öldürüldüğünü, 2 milyon Filistinlinin ölüm ve yıkımla mücadele ettiğini vurguladı. Guterres, BM Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) göre Gazze’de 13 bin 900’den fazla çocuğun ayrım gözetmeksiniz yürütülen saldırılarda öldürüldüğünü bildirdi.

AA

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