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23 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

'Çatışmalar olduğu sürece mülteciler var olacak'

23 Haziran 2021, Çarşamba 12:39
BMMYK Türkiye Temsilcisi Leclerc, çatışmalar olduğu sürece mültecilerin de var olacağını, bunun sona ermesinin siyasi çözümler gerektirdiğini belirterek, dünya liderlerini, barış, istikrar ve iş birliğini teşvik etme çabalarını hızlandırmaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla soruları yanıtladı.

Bu gibi uluslararası günlerin küresel dikkatin çatışma veya zulümden kaçan insanların içinde bulunduğu zor duruma çekilmesine yardımcı olduğunu vurgulayan Leclerc, bu günün mültecilerin kim oldukları hakkında konuşmak için bir fırsat olduğuna dikkati çekti.

Leclerc, Dünya Mülteciler Günü'nde herkesin, yerinden edilmiş insanların gayretini, kararlılığını ve katkılarını kabul ve takdir edeceğini umduklarını söyledi.

Salgına rağmen çatışmalar insanları evinden koparıyor

Geçen yılın, dünya çapında zorla yerinden edilme durumlarında kesintisiz artışın 9. yılı olduğunu belirten Leclerc, "BMMYK'nin son yıllık Küresel Eğilimler raporuna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2020'de savaşlardan, şiddetten, zulümden ve insan hakları ihlallerinden kaçan insan sayısı yaklaşık 82,4 milyona yükseldi." dedi.

Leclerc, 2020’nin sonu itibarıyla BMMYK'nın yetki alanı altında 20,7 milyon mülteci, 5,7 milyon Filistinli mülteci, 3,9 milyon kendi ülkeleri dışında yerinden edilmiş Venezuelalı olduğunu, 48 milyon kişinin ise kendi ülkeleri içinde yerlerinden edildiğini belirtti.

Buna ek olarak, 4,1 milyon sığınmacının olduğunu kaydeden Leclerc, bu istatistiklerin salgına ve küresel ateşkes çağrılarına karşın çatışmanın insanları evlerinden koparmaya devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

Leclerc, 18 yaş altındaki kız ve erkek çocukların, zorla yerinden edilmiş tüm insanların yüzde 42’sini oluşturduğuna da dikkati çekti.

"Çatışmalar olduğu sürece mülteci durumları da var olacak"

Leclerc, ülkelerini terk etmek zorunda kalan insanların 3'te 2'sinden fazlasının sadece 5 ülkeden (Suriye, Venezuela, Afganistan, Güney Sudan ve Myanmar'dan) geldiğini kaydetti.

Türkiye'nin yaklaşık 3,7 milyonu Suriyeli olmak üzere yaklaşık 4 milyon ile üst üste 7 yıldır dünya çapında en büyük uluslararası koruma ihtiyacı içindeki nüfusuna ev sahipliği yaptığını vurgulayan Leclerc, "10. yıl geride kalırken, mültecilerin ve onlara ev sahipliği yapan toplulukların durumunun her zamankinden daha zor olduğunu biliyoruz. Suriyeliler hem ülkelerinde hem de dışında çatışmanın sonuçlarına katlanmaya devam ediyor." dedi.

Medyanın daha az ilgisini çekse de bu mülteci krizinin ortadan kalkmadığına işaret eden Leclerc, "Çatışmalar olduğu sürece mülteci durumları da var olacak. Mülteci durumlarının sona ermesi siyasi çözümler gerektiriyor. Dünya liderlerini, şiddet ve zulüm tarafından yönlendirilen ve neredeyse 10 yıldır devam eden yerinden edilme eğilimini durdurmak ve tersine çevirmeye başlamak için barışı, istikrarı ve iş birliğini teşvik etme çabalarını hızlandırmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı."""

AA

Etiketler: çatışma, mülteci
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