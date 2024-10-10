Cesetler sokaklara saçılmış durumda

İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırıları sürerken Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, Beyt Hanun, Beyt Lahiya ve Cebaliye’de onlarca sivilin katledildiğini belirterek “İnsanların cesetleri sokaklara saçılmış durumda ve onlara ulaşmak çok zor. Çünkü askerler ambulans ve sivil savunma ekiplerini hedef alıyor” açıklaması yaptı.

Gazze’de zulmün ikinci yılında sayılar değişiyor, acı dinmiyor İsrail ordusu ‘savaş durumu alarmı’ ilan etti. İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırıları sürerken Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’ndan (PCD) bölgede yaşanan insani krize yönelik resmi açıklama geldi. İsrail’in Beyt Hanun, Beyt Lahiya ve Cebaliye’ye yönelik 4 gündür devam eden saldırılarında onlarca sivilin katledildiği kaydedilen açıklamada, “İnsanların cesetleri sokaklara saçılmış durumda ve onlara ulaşmak çok zor. Çünkü askerler ambulans ve sivil savunma ekiplerini hedef alıyor” ifadeleri kullanıldı.

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