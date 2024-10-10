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10 EKİM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Gazze’de zulmün ikinci yılında sayılar değişiyor, acı dinmiyor

10 Ekim 2024, Perşembe 01:32
İsrail’in işgali altındaki Gazze’de açlığın, korkunun ve savaşın pençesinde bir yıl geride kaldı. Sağlık sisteminin ve alt yapının çöktüğü şehirde halk büyük bir yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze’de 7 Ekim’de başlayan saldırılar üzerinden 1 yıl geçti. Şehirde açlığın, korkunun ve savaşın pençesinde bir yıl geride kaldı. Sağlık sisteminin ve şehir alt yapısının çöktüğü Gazze’de halk büyük bir yaşam mücadelesi verirken Yeryüzü Doktorları acil müdahale ve insani yardım çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca dernek sosyal medya hesabından çağrı yaparak takipçilerinden gelen moral mektuplarını Gazellilere ulaştırdı. Gazze’de insanlık yaşam savaşı vermeye devam ediyor. 7 Ekim 2023’te yeniden başlayan saldırılarda bugüne kadar 41 bin 870 kişi vefat etti. Yıllardır Gazze’ye sağlık ulaştıran Yeryüzü Doktorları 7 Ekim krizinde de ilk günden beri aralıksız çalışmaya devam ediyor. Dernek, bir yıldır aralıksız sağladığı sağlık hizmetleri ve insani yardım çalışmalarıyla 40 binden fazla aileye, 600 binden fazla Gazzeliye fayda sağladı.

7 ay omzunda kurşunla yaşadı

Sağlık sisteminin çöktüğü, hastanelerin birer birer hizmet dışı kaldığı Gazze’de Yeryüzü Doktorları uzman ekipleriyle kritik vakalara müdahale ederek zorlu ameliyatları gerçekleştirdi. Gazzeli Omar da bu vakalardan biri oldu. Şubat ayında drone saldırısı sonucu sağ omzundan vurulan 32 yaşındaki Omar Mohammed Khalil Attallah, 7 ay boyunca omzundaki kurşunla yaşamak zorunda kaldı. Mart ayında Şifa Hastanesinin de devre dışı kalmasıyla ameliyat imkânı bulamayan Omar, hastanenin eylül ayında tekrar hizmete başlayan acil bölümünde ameliyat olabildi. 

Umut meşalesi hala yanıyor

Gazze’de geçmiş yıllardan bugüne devam eden ablukaların ve saldırıların en sonuncusu olan 7 Ekim saldırıları, insanlığı en ağır sınavıyla karşı karşıya bıraktı. Türkiye’nin sağlık ve insani yardım çalışmalarında en önde yer almasına karşın uluslararası kamuoyunun hala barışı tesis edememesi insanlık ayıbını gözler önüne serdi. Yeryüzü Doktorları sosyal medya hesabından duyuru yayınlayarak takipçilerinin ve bağışçılarının moral mektuplarını Gazze’deki ekibine ileterek şehrin her noktasında Gazzelilere moral verdi. Bir bağışçısının direnişin sembolü Hanzala’ya atıfta bulunduğu ”Biliyorum Hanzala büyümeyeceksin ama acımız büyüyor utancın altında kıvrılarak. Gökyüzünden düşen ateşler vicdanları yakıyor mu bilmiyorum ama gözlerim vahşet içinde. Dünya sevgisi bizi sarmış kapılar kapalı, bir gün yollar açılacak biliyorum. İnşallah geç olmaz her şey için; belki bir kurşun arkasına saklanarak ilerleyecek düşmana karşı...” mesajı duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Mesajı çevrede duyanlar ve okuyanlar umut meşalesinin her zaman yandığını dile getirdi. Dernek, kalıcı barışın tesis edilmesiyle birlikte sağlık sisteminin yeniden kurulması ve tam teşekküllü bir hastane yapımı için çalışmalarını sürdürecek.

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