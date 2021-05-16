Çifte standart ve sessizlik artık yeter

Ezher Kurumunun önde gelen Âlimlerinden Ahmed Ömer Haşim, bütün İslam dünyasına Kudüs için birlik olma çağrısı yaptı

Ezher Kurumunun önde gelen alimlerinden Ahmed Ömer Haşim, bütün İslâm dünyasına Kudüs için birlik olma çağrısında bulundu. Mısır merkezli Sada el-Beled kanalının haberine göre, Haşim, Ezher Camii’nde verdiği cuma hutbesinde Kudüs’teki zulme değinerek, “Güç yoluyla kaybedilen şeyler ancak güçle geri alınır.” ifadesini kullandı. İsrail’i “işgalci siyonist” olarak nitelendiren Haşim, “İşgalci siyonistler, Mescid-i Aksa’nın kutsallığını ihlâl etti ve dini kutsallarımıza saldırdı.” dedi. Haşim, insan hakları ve demokrasiden bahsedenlerin her ikisinden de uzak olduğunu, birçok Filistinlinin öldürüldüğünü ve Ezher Camii’nin minberinden bu zulmü açıkça duyurmanın, dinin koruyucuları olarak üzerlerine vacip olduğunu ifade etti.

Müslüman liderlere seslendi

Kudüs’ün yeryüzündeki bozguncuların (İsrail) elinden kurtarılması için Müslüman ülkelerin liderlerine çağrıda bulunan Haşim, “Tüm liderlerin Kudüs’ün kurtarılması için tek safta toplanması gerekiyor.” dedi. Mescid-i Aksa’da yaşananlara sessiz kalmanın “utanç verici” olduğunu, medeniyet ve selâmet ile övünen çevrelere yakışmadığını belirten Ezher âlimi, şu ifadeleri kullandı: “Ey hükümdarlarımız ve devlet başkanlarımız, siyonistlerin Allah’ın evinin kutsallığını ve insan haklarını çiğnemesinin ardından bugün üzerinize düşeni yapın.” Kahire - aa

***

Biz buradayız, Erdoğan nerede?

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’da “Biz buradayız sen neredesin Erdoğan” sloganı atıldı. Anadolu Ajansı (aa) videoyu ‘tezahürat’ gibi sundu. (aa), Twitter üzerinden ‘Mescid-i Aksa’da ‘Erdoğan’ sloganları’ başlıklı bir video paylaştı. Arapça bilen kullanıcılar, sloganda, “Biz buradayız sen neredesin Erdoğan” dendiğini, dolayısıyla övgü değil eleştiri içerdiğini aktardı. Ana dili Arapça olan biri olarak üzülerek söylüyorum (aa) maalesef Erdoğan protestosu bu.. “biz buradayız sen neredesin Erdoğan?”