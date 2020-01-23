Çin'de bir şehir daha karantinaya alındı

Çin’de ortaya çıkan ve zatürre belirtilerine yol açan koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için Vuhan kentinin ardından Huanggang da karantina altına alındı.

Vuhan’ın yaklaşık 75 kilometre batısında bulunan ve 7 milyon nüfusa ev sahipliği yapan Huanggang’da toplu taşıma hizmetleri durduruldu, ana meydanlar kapatıldı ve halka da dışarı çıkmamaları için uyarı yapıldı. Ayrıca çok özel bir durum olmadıkça şehirden ayrılmaları da yasaklandı.

İlk kez aralık ayında görülen ve ‘2019-nCoV’ olarak adlandırılan virüsün henüz aşısı veya ilacı bulunmuyor.

VİRÜS SEBEBİYLE 17 KİŞİ ÖLDÜ, 600 KİŞİ ETKİLENDİ

Virüs şimdiye kadar 17 kişinin ölümüne yol açarken, en az 600 kişiyi de etkiledi. Yeni virüsün de SARS gibi insandan insana bulaşabildiği teyit edildi. Virüse yakalananlarda önce yüksek ateş, ardından kuru öksürük şikâyetleri gözleniyor, bir haftanın sonunda ise nefes darlığı sorunları ortaya çıkıyor.

Birkaç hafta içerisinde hızla yayılan virüse, Çin’in dışında Güney Kore, Japonya, Tayvan, Tayland ve ABD gibi ülkelerde de rastlanmaya başlandı.