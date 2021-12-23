Çin'de vakalar artıyor

Çin'de yurt içi kaynaklı koronavirüs vakalarının görüldüğü Şensi eyaletinin merkezi Şian kentinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Yerel basındaki haberlere göre, dün yerel kaynaklı 63 vakanın tespit edildiği kentte, gece yarısından itibaren "kapalı devre salgın yönetimi tedbirleri" uygulanacak. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerini terk etmemeleri istenirken kente ulaşım ve kent dışına seyahatler özel durumlar dışında durduruldu. Her haneden bir kişiye iki günde bir dışarı çıkma izni verilecek Dün gece yarısından itibaren uygulanmaya başlayan tedbirler kapsamında, salgın kontrol ekipleri ve yaşamsal sektörlerde çalışanlar dışında tüm vatandaşların ikamet ettikleri bölgeden çıkabilmesi için izin alması gerekecek. Her haneden bir kişinin, 2 günde bir, temel gıda malzemeleri satın almak için evden dışarı çıkmasına izin verilecek. Salgın kontrolü ve temel ihtiyaçların karşılanması amacına yönelik olanlar dışında kentteki tüm işletmelerin geçici süreyle kapalı kalacak. Otobüs seferleri ve temel ihtiyaçlar dışında kargo taşımacılığı durdurulurken, karayolu çıkışları kontrol edilecek. Kentteki tüm okullar kapatılacak, öğrenciler derslerini çevrim içi sürdürecek.

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