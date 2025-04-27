"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 NİSAN 2025 PAZAR - YIL: 56

Çin, Trump'ın iddiasını bir kez daha reddetti

27 Nisan 2025, Pazar 11:23
Pekin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile tarife müzakerelerinin sürdüğü iddiasını bir kez daha yalanladı.

Çin'in Washington Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, tarafların tarifeler konusunda müzakere içinde oldukları iddiasının "tamamen yanıltıcı" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Çin ve ABD, tarifeler konusunda anlaşmaya varmak bir tarafa herhangi bir istişare veya müzakere yapmamıştır." ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Time dergisine verdiği mülakatta ve ardından Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, tarifeler konusunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping​​​​​​​ ile görüştüğünü ileri sürmüş, detayların uygun zamanda açıklanacağını ifade etmişti.

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu "karşılıklı tarifelere" tepki göstermiş ve aynı oranda karşılık vermişti. İki ülke arasında tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Pekin de yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği karşılıklı tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik olanlar ise yürürlüğe girmişti.

Trump'ın "görüşmeler aktif" iddiası

ABD Başkanı Trump, 23 Nisan'da Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde, ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri anlaşmazlığına ilişkin konuşmuş, Çin'le bu konuda "görüşmelerin aktif olduğunu" söylemişti.

Çin Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı sözcüleri, dün Trump'ın iddiasını yalanlayan açıklamalar yapmıştı.

ABD Başkanı, buna rağmen müzakerelerin devam ettiği iddiasını yinelemişti.

Pekin yönetimi, Washington'ı müzakereler konusunda kamuoyunu yanıltmakla suçlamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 326
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Japon oteli, İsrailli turistlerden savaş suçu işlemediklerine dair taahhütname imzalamalarını istedi

    Çin, Trump'ın iddiasını bir kez daha reddetti

    Adalet hakim olmazsa kargaşa olur - AYM Başkanı Özkaya'dan ciddi hukuk uyarıları

    Depreme hazır değiliz - İstanbul’da 1,5 milyon riskli bina var - Deprem geçtikten sonra unutuyoruz

    Deprem çantası satışları katlandı, çadır siparişleri 5,5 kat arttı

    Halk, deprem dirençli şehirleri talep etmeli

    Gazze’deki durum korkunç! - Gıda stokları tamamen tükendi - “Toplu ölüm” uyarısı ve acil koridor çağrısı!

    Emeklilik geçinememe çağı oldu

    İran'daki patlamada ölü sayısı 14'e yükseldi

    Türkiye'den İran'a taziye mesajı

    Kanal İstanbul Türkiye’ye ihanettir

    İstanbul’u 30 yıldır yöneten kim?

    Yazarlara baskı artıyor

    Yargıya güven kalmadı

    Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi 3-1'le geçti

    Hutbe-i Şamiye ve İttihad-ı İslâm

    Deprem endişesi devam ediyor: "Geceler soğuk oluyor"

    Akdeniz kıyılarında görülen köpek balıklarına ilişkin açıklama

    İİT toplantısı Türkiye'de yapılacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Her sabah bir melâike diyor ki...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    “Bir belâ, bir musibetten çekininiz ki...''
    Mehmet ÇETİN

    Yapay zekâ, kaderin bir başka temsilcisi mi?
    Genel

    Adalet hakim olmazsa kargaşa olur - AYM Başkanı Özkaya'dan ciddi hukuk uyarıları
    Ahmet Said Aydil

    Bitmek Bilmeyen Dizi: 2. Bölüm
    Mehmet KARA

    CHS’nin bütün sırmaları döküldü
    H. Muharrem OKUR

    Tehlikenin ne kadar farkındayız?
    Genel

    Depreme hazır değiliz - İstanbul’da 1,5 milyon riskli bina var - Deprem geçtikten sonra unutuyoruz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.