"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Çin Uygur camilerini kapatıp, yıkıyor

22 Kasım 2023, Çarşamba 21:53
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Çin’i camileri kapatmak ve yıkmakla suçlayarak bunların Çin’de İslam’ın yaşanmasını engellemeye yönelik “sistametik çabaların” bir parçası olduğunu açıkladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) yeni yayımladığı bir raporda, Çin’in camileri kapattığını, yıktığını ve başka amaçlarla kullanımı için dönüştürdüğünü iddia etti. HRW, bunların Çin’de İslam’ın yaşanmasını engellemeye yönelik “sistametik çabaların” bir parçası olduğunu söyledi.

Çin’de 20 milyon dolayında Müslüman yaşıyor ve resmen ateist olan ülke din özgürlüğüne izin verdiğini söylüyor. Ancak gözlemciler, son yıllarda organize dinlere karşı baskının arttığını söylüyor. BBC, HRW raporunun yayımlanmasından önce yorum almak için Çin Dışişleri Bakanlığı ve etnik ilişkiler komisyonuyla temas etti. HRW Çin Direktörü Vekili Maya Wang “Çin hükümetinin camileri kapatması, yıkması ya da başka amaçlarla kullanımı için dönüştürmesi, Çin’de İslam’ın yaşanmasını engellemeye yönelik sistematik çabaların bir parçası” dedi.

Rapor, Çin’in kuzeybatısındaki Şincan bölgesinde yaşayan Müslüman Uygur halkına karşı sistematik insan hakları ihlallerine yönelik kanıtların büyümesinin ardından yayımlandı. Pekin ise hak ihlali iddialarını reddediyor. Çin’deki Müslümanların büyük bölümü ülkenin güneybatısında, Şincan, Qinghai, Gansu ve Ningşia’da yaşıyor.

Camilerin daha çok yıkılması tavsiyesi

HRW’ye göre özerk Ningşia bölgesinde, Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Liaoqiao köyünde bulunan altı camiden üçünün kubbeleri ve minareleri yıkıldı. Kalan üç caminin de namaz kılınan ana alanları yıkıldı.

HRW’nin elde ettiği uydu görüntülerine göre Liaoqiao köyündeki bir caminin kubbesi, Ekim 2018-Ocak 2020 arasında Çin tarzı bir pagodayla değiştirildi. Çin Müslümanları konusunda uzman akademisyen Hannah Theaker BBC’ye yaptığı açıklamada, 2020’den bu yana Ninşia’daki 1300 dolayında caminin kapatıldığını ya da dönüştürüldüğünü söyledi. Bu sayı, bölgedeki tüm camilerin üçte birini oluşturuyor. 2018’de Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi, camilerin denetimi konusunda bir belge yayımladı. Belgede eyalet yönetimlerine bu tür yapıların “daha çok yıkılması ve daha az inşa edilmesi, toplam sayısının azaltılması için çaba gösterilmesi” tavsiye ediliyordu. İkinci grupsa, çoğunlukla Şincan’da yaşayan Uygurlar. Bağımsız düşünce kuruluşu Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü’nün raporuna göre, 2017’den beri Şincan’daki camilerin üçte ikisi zarar gördü ya da yıkıldı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 212
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: Gazze'de 46 günde 5300 çocuk, saat başı 2 anne, her iki saatte bir 7 kadın öldürüldü

    İktidarın hedefi daha otoriter bir sistem

    Almanya İsrail’e desteğini gözden geçirsin

    Yoksulluk sınırı 50 bin TL'yi aştı

    Biden’a destek düşüyor

    Çin Uygur camilerini kapatıp, yıkıyor

    1,7 milyon Filistinli yerinden edildi

    Gazze’de insanî sorunlar felâket niteliğinde

    İnsani ara yarın 10.00'da başlayacak

    Konya'daki kazada aynı aileden 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

    AB: Filistin’e yardıma devam

    Karadeniz Ereğli "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi

    Karamollaoğlu: Türkiye sınıfta kaldı

    '2050’de insanlar antibiyotikten ölecek'

    Gazzeli aileler prematüre bebekleriyle buluştu

    İstanbul'daki barajların seviyesi 10 günde yüzde 7,07 arttı

    "Gazze top sahasına çevrilmeli"

    İsrailli ilk esir grup yarın teslim edilecek

    Obama'nın eski danışmanından İslamofobik skandal ifadeler

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    50+1 zora girince
    Süleyman KÖSMENE

    Şimdi dua vakti
    Risale-i Nur'dan

    Müthiş düşmanlarınıza karşı zırhınız takvadır
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Buruc Suresini okurken -2
    Ali FERŞADOĞLU

    “Ey nur kardeş! Bilhassa sen dikkat et!”
    Abdil YILDIRIM

    İhtiyarlık ihtar ediyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Birinci Lozan’ın ilk oturumu
    Cevher İLHAN

    “Ucûbe rejim”in anayasa atraksiyonu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.