Çin Uygur camilerini kapatıp, yıkıyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Çin’i camileri kapatmak ve yıkmakla suçlayarak bunların Çin’de İslam’ın yaşanmasını engellemeye yönelik “sistametik çabaların” bir parçası olduğunu açıkladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) yeni yayımladığı bir raporda, Çin’in camileri kapattığını, yıktığını ve başka amaçlarla kullanımı için dönüştürdüğünü iddia etti. HRW, bunların Çin’de İslam’ın yaşanmasını engellemeye yönelik “sistametik çabaların” bir parçası olduğunu söyledi.

Çin’de 20 milyon dolayında Müslüman yaşıyor ve resmen ateist olan ülke din özgürlüğüne izin verdiğini söylüyor. Ancak gözlemciler, son yıllarda organize dinlere karşı baskının arttığını söylüyor. BBC, HRW raporunun yayımlanmasından önce yorum almak için Çin Dışişleri Bakanlığı ve etnik ilişkiler komisyonuyla temas etti. HRW Çin Direktörü Vekili Maya Wang “Çin hükümetinin camileri kapatması, yıkması ya da başka amaçlarla kullanımı için dönüştürmesi, Çin’de İslam’ın yaşanmasını engellemeye yönelik sistematik çabaların bir parçası” dedi.

Rapor, Çin’in kuzeybatısındaki Şincan bölgesinde yaşayan Müslüman Uygur halkına karşı sistematik insan hakları ihlallerine yönelik kanıtların büyümesinin ardından yayımlandı. Pekin ise hak ihlali iddialarını reddediyor. Çin’deki Müslümanların büyük bölümü ülkenin güneybatısında, Şincan, Qinghai, Gansu ve Ningşia’da yaşıyor.

Camilerin daha çok yıkılması tavsiyesi

HRW’ye göre özerk Ningşia bölgesinde, Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Liaoqiao köyünde bulunan altı camiden üçünün kubbeleri ve minareleri yıkıldı. Kalan üç caminin de namaz kılınan ana alanları yıkıldı.

HRW’nin elde ettiği uydu görüntülerine göre Liaoqiao köyündeki bir caminin kubbesi, Ekim 2018-Ocak 2020 arasında Çin tarzı bir pagodayla değiştirildi. Çin Müslümanları konusunda uzman akademisyen Hannah Theaker BBC’ye yaptığı açıklamada, 2020’den bu yana Ninşia’daki 1300 dolayında caminin kapatıldığını ya da dönüştürüldüğünü söyledi. Bu sayı, bölgedeki tüm camilerin üçte birini oluşturuyor. 2018’de Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi, camilerin denetimi konusunda bir belge yayımladı. Belgede eyalet yönetimlerine bu tür yapıların “daha çok yıkılması ve daha az inşa edilmesi, toplam sayısının azaltılması için çaba gösterilmesi” tavsiye ediliyordu. İkinci grupsa, çoğunlukla Şincan’da yaşayan Uygurlar. Bağımsız düşünce kuruluşu Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü’nün raporuna göre, 2017’den beri Şincan’daki camilerin üçte ikisi zarar gördü ya da yıkıldı.

Haber Merkezi