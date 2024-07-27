Çocuk işçi sayısı 239 bin arttı

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Eskişehir Şube Başkanı Nezihe Hanecioğlu, son yıllarda çocuk işçiliğin artığını, bununla beraber iş kazalarının da yükseldiğini söyledi.

Ekonomik kriz nedeniyle de 18 yaş altı çocukların çalışmak zorunda bırakıldığına dikkati çeken Hanecioğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “TÜİK’in istatistiklerinde çocuk 2023 verileri çocuk işgücündeki korkunç tabloyu gözler önüne seriyor. Sadece 15- 17 yaş çocuk işgücü verilerini açıklayan TÜİK’e göre çocuk işgücü ve çocuk istihdamı hızla arttı. 2021- 2023 arası toplam çocuk nüfusu 153 bin artarken çocuk istihdamı 239 bin arttı. 2021 yılında 520 bin olan çocuk istihdamı 2023’te 759 bin oldu. 2021 yılında yüzde 14 olan çocuk istihdamı oranı 2023 yılında yaklaşık 6 puan artarak yüzde 19,6’ya ulaştı. Ekonomik kriz derinleştikçe çocukların çalıştırılması ve çocukluklarının ellerinden alınması bir gerçektir. Çalışan çocukların yüzde 30,8’i tarım, yüzde 23,7’si sanayi, yüzde 45,5’i ise hizmet sektöründe yer aldı. Yaş grubuna göre incelendiğinde; 5- 14 yaş grubunda çalışan çocukların yüzde 64,1 ile tarım sektöründe, 15-17 yaş grubunda çalışan çocukların ise yüzde 51,0 ile hizmet sektöründe ağırlık kazandığı görüldü”

Eskişehir - anka