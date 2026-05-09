Varlıkla barışacağınıza yoksullukla savaşsaydınız

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, saha çalışmaları kapsamında Aliağa’da dernekler ve meslek örgütlerini ziyaret etti.

Özcan, “Ülkemiz derin bir yoksulluk içinde. Biz bu süreci vatandaşlarımızla değerlendirip sıkıntıları yerinde dinliyoruz, partimizin çözüm önerilerini anlatıyoruz. Ekonomide yaşanan sıkıntılar bütün sektörlere sirayet etmiş durumda. Ancak bugünkü iktidar sahipleri son 18 senedir ‘8. Varlık Barışı’nı getiriyorlar. 8 kez varlıkla barışacağınıza bir kez yoksullukla savaşsaydınız biz bugün sahada konuşurken sesi titreyen vatandaşımızı görmezdik” dedi. İzmir - Anka

