"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Danimarka'ya yakışmadı - Danimarka, Gazze'den tedavi için hasta almayı reddetti

21 Mayıs 2025, Çarşamba 20:53
Danimarka, İsrail'in yoğun saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'de ağır hasta olan Filistinlilerin tedavi amaçlı olarak ülkeye getirilmesine olumsuz cevap verdi.

Fransa'nın yanı sıra İngiltere, Belçika ve Lüksemburg da Filistin Devleti'ni tanıyabilir

 

Ülkede, 366 doktorun Gazze'den hasta tahliyesi yapılması yönünde hükümete çağrı yaptıkları bir dilekçeyi imzalamasının ardından hükümetten konuya dair açıklamalar geldi.

 

Danimarka'nın kamu yayıncısı DR'nin haberine göre, parlamentoda konuşan koalisyon ortağı muhafazakar Venstre Partisi milletvekili Jan E. Jorgensen, "Gazze Şeridi'ne yakın bölgelerde yeterli kapasiteye sahip pek çok ülke var. Çocuklara yardım etmek isteriz, ancak onları ve ailelerini Danimarka'ya getirmeyeceğiz." dedi.

 

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ise yaptığı açıklamada, "Bizce doğru destek yöntemi, Gazze'de ve çevresindeki bölgelerde destek sağlamak. Paramız bu şekilde en verimli şekilde kullanılır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa ülkelerine yerel hastanelerde tedavi edilemeyecek kadar ağır durumda olan Gazzeli hastaların tahliye edilmesi çağrısına destek verilmesini istemişti.

DSÖ'nün çağrısına yanıt veren İtalya, Fransa, Norveç, Belçika, İspanya, İsviçre ve Romanya gibi birçok Avrupa ülkesi, şimdiye kadar Gazze'den hasta tahliyesine başlamıştı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 427 Filistinli şehit oldu, 9 bin 647 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 573'e, yaralıların sayısı da 121 bin 688'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

AA

Okunma Sayısı: 217
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Danimarka'ya yakışmadı - Danimarka, Gazze'den tedavi için hasta almayı reddetti

    İsveç'te camiyi kundaklayan cani tutuklandı

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in diplomatlara ateş açmasını en güçlü biçimde kınıyoruz

    Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketlerine kayyum atandı

    Moskova'da İHA saldırısı alarmı

    Fransa'nın yanı sıra İngiltere, Belçika ve Lüksemburg da Filistin Devleti'ni tanıyabilir

    8 milyonluk nüfus için şehir planı yapılan İstanbul'un nüfusu 20 milyona tırmandı

    Botenga: AB, İsrail'le ortaklığı derhal iptal etmeli

    Son 2 yılda her ay sıcaklık rekoru yaşandı

    İngiltere: İsrail'in Gazze saldırılarını durdurmak için her şeyi yapacağız

    47 ilde DEAŞ operasyonu: 298 şüpheli gözaltına alındı

    Eğitim ve imkânlar eşit değil

    Beyaz Saray’a Müslüman danışman

    Soykırımın ortağısınız

    İstanbul-Büyükçekmece açıklarında 4 büyüklüğünde deprem - 'Şu ana kadar bir olumsuzluk yok'

    DEM heyeti SP ve DEVA partisi ile görüştü

    Rakamlarla İstanbulluların trafik çilesi

    Almanya: Gazze'deki durum daha da kötüleşti

    "İkinci ele talebin daha da artmasını bekliyoruz"

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Cemaatler ve itibar suikastçileri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Kemalizm’in günümüzdeki bekçilerinden biri AKP...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın genç talebeleri
    Cevher İLHAN

    Yine “torba yasa”yla...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nur markasının özellikleri (3)
    Risale-i Nur'dan

    Ecel gizli olduğu için genç-ihtiyar fark etmiyor
    İ. Seyda DURGUN

    Kan grubu davranışı belirler mi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İstanbul-Büyükçekmece açıklarında 4 büyüklüğünde deprem - 'Şu ana kadar bir olumsuzluk yok'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.