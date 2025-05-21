"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Fransa'nın yanı sıra İngiltere, Belçika ve Lüksemburg da Filistin Devleti'ni tanıyabilir

21 Mayıs 2025, Çarşamba 14:41
İsrail'in, Filistinlileri yerinden etme hedefiyle Gazze'de başlattığı yeni kara saldırılarının ardından uluslararası arenada artan tepkiden endişe ettiği belirtildi.

Şartlar İsrail aleyhinde...
İngiltere: İsrail'in Gazze saldırılarını durdurmak için her şeyi yapacağız
İngiltere, Fransa ve Kanada'dan İsrail'e: Saldırıları derhal durdur!
İsrail, Gazze'de kalıcı işgal saldırılarını başlattı
İsrail ablukayı derhal kaldırmalı
İsrail basını: Trump, Netanyahu'ya "kovuldun" mesajı verdi
Netanyahu’ya karşı sivil ayaklanma çağrısı
Amos Yadlin: Netanyahu, geleceğimizi Gazze'nin kumlarına gömüp yok ediyor

Yedioth Ahranoth gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun Filistinlileri Gazze'nin güneyine sürme amacıyla kara saldırılarının yeniden başlaması üzerine uluslararası baskının arttığı hatırlatıldı.

İngiltere, Fransa ve Kanada'nın yaptığı ortak açıklamayla İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sonlandırma çağrısına işaretle, söz konusu ülkelerin yanı sıra Belçika, Lüksemburg ve diğer Batı ülkelerinin Filistin Devletini tanımaya hazırlandığı aktarıldı.

Ortak açıklamanın ardından, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli kişi ve kurumlara yaptırım kararı almasının yanında İsrail ile serbest ticaret anlaşmalarını askıya alması, İngiltere'nin attığı somut adımlar arasında gösterildi.

Ayrıca Avrupa Birliğinin (AB) İsrail ile işbirliği anlaşmasını gözden geçirme kararının "ciddi sonuçları olabilecek önemli bir adım" olduğu kaydedildi.

ABD tavrını ortaya koymuyor

ABD'nin şu ana kadar Avrupa ve Batı ülkelerinden İsrail'e yönelik açıklama ve somut adımlara karşı tepkisiz kaldığına dikkati çekildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümeti için "sabrının tükendiği" yönündeki haberlere işaret edilerek, Gazze konusunda henüz kesin tavrını ortaya koymadığı belirtildi.

Tel Aviv'in aleyhine olası bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararında ABD'nin veto kararını, kullanıp kullanmayacağı endişesi de İsrail'de hakim.

"Şiddetlenecek tsunamiyle karşı karşıyayız, en kötü durumdayız"

Yedioth Ahranoth'a konuşan üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İsrail'in karşılaştığı uluslararası manzarayı şöyle tanımladı:

"Daha da şiddetlenecek bir tsunamiyle karşı karşıyayız. Şu güne kadarki en kötü durumdayız. Bu bir felaketten daha öte, dünya bizimle değil. Dünya, Kasım 2023'ten itibaren sadece ölü Filistinli çocukları ve evlerin yerle bir edildiğini görüyor ve bundan bıktı. İsrail bir çözüm sunmuyor, Gazze'de yarın için bir hazırlık yapmıyor, ümit yok. Sadece ölüm ve yıkım. Sessiz bir boykot vardı, bu daha da artacak. Bunu hafife almamalıyız, kimse İsrail ile anılmak istemeyecek."

İsraili diplomat, hükümetteki aşırı sağcılar Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich gibi isimlerin Gazze'de Filistinlileri "sürme, başka ülkelere ihraç etme, aç bırakma, mağlubiyet" gibi mesajlarının Tel Aviv'in uluslararası alandaki durumunu zora soktuğunu dile getirdi.

Netanyahu hükümetinin eleştirilerin odağında olmasının bir diğer sebebinin de Başbakan Netanyahu'nun, bir ateşkes anlaşmasına rağmen saldırıların devam etmesi için baskı yaptığı bir konumda görülmesi olduğunu belirten İsrailli yetkili, Batılı ülkelerin İsrail'in Gazze'yi işgaline karşı çıktığını, son kara saldırısının Smotrcih ve Ben-Gvir'in "vizyonunu gerçekleştirmek için bir araç olarak değerlendirdiğini" kaydetti.

İsrailli diplomat, "Hükümet politikasını İsrail içinde açıklayamadıysa, bunu yurt dışında açıklama konusunda nasıl başarılı olacak?" diye sordu.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail ile yeni serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin askıya alındığını açıklamış, İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely de Gazze'ye saldırıları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı.

Ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden ve Filistinlilere saldırılar düzenleyen bazı İsrailli kişi ve kurumlara yaptırım kararı aldığını açıklamıştı.

İsrail saldırılarını yoğunlaştırmıştı

Gazze Şeridi’nde sivillere yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, işgali genişletip kalıcı hale getirecek kara saldırılarına başladığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'nin özellikle kuzeyi ve diğer bölgelerde Filistinlilere saldırı tehdidi içeren ve güneye gitmelerini emreden ilanları havadan atmıştı.

Birleşmiş Milletler, insan hakları örgütleri ve uluslararası yardım kuruluşları, İsrail ordusunun söz konusu kara saldırısının zaten felaket halindeki insani durumu daha da kötüleştireceği uyarısı yapmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde Filistinlileri sürdükten sonra sınırlı miktarda insani yardım dağıtacağı "toplama kampları" kurduğu yerel basına yansımıştı. İsrail ordusunun, güneydeki Refah kentinde geniş alanları düzleyerek bunun için hazırladığı uydu görüntüleriyle ortaya çıkmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 394
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Danimarka'ya yakışmadı - Danimarka, Gazze'den tedavi için hasta almayı reddetti

    İsveç'te camiyi kundaklayan cani tutuklandı

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in diplomatlara ateş açmasını en güçlü biçimde kınıyoruz

    Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketlerine kayyum atandı

    Moskova'da İHA saldırısı alarmı

    Fransa'nın yanı sıra İngiltere, Belçika ve Lüksemburg da Filistin Devleti'ni tanıyabilir

    8 milyonluk nüfus için şehir planı yapılan İstanbul'un nüfusu 20 milyona tırmandı

    Botenga: AB, İsrail'le ortaklığı derhal iptal etmeli

    Son 2 yılda her ay sıcaklık rekoru yaşandı

    İngiltere: İsrail'in Gazze saldırılarını durdurmak için her şeyi yapacağız

    47 ilde DEAŞ operasyonu: 298 şüpheli gözaltına alındı

    Eğitim ve imkânlar eşit değil

    Beyaz Saray’a Müslüman danışman

    Soykırımın ortağısınız

    İstanbul-Büyükçekmece açıklarında 4 büyüklüğünde deprem - 'Şu ana kadar bir olumsuzluk yok'

    DEM heyeti SP ve DEVA partisi ile görüştü

    Rakamlarla İstanbulluların trafik çilesi

    Almanya: Gazze'deki durum daha da kötüleşti

    "İkinci ele talebin daha da artmasını bekliyoruz"

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Cemaatler ve itibar suikastçileri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Kemalizm’in günümüzdeki bekçilerinden biri AKP...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın genç talebeleri
    Cevher İLHAN

    Yine “torba yasa”yla...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nur markasının özellikleri (3)
    Risale-i Nur'dan

    Ecel gizli olduğu için genç-ihtiyar fark etmiyor
    İ. Seyda DURGUN

    Kan grubu davranışı belirler mi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İstanbul-Büyükçekmece açıklarında 4 büyüklüğünde deprem - 'Şu ana kadar bir olumsuzluk yok'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.