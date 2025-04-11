"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 NİSAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Devlet başkanlığından azledilen Yoon konutunu boşalttı

11 Nisan 2025, Cuma 18:50
Güney Kore'de, sıkıyönetim ilanı sonrası devlet başkanlığı görevinden azledilen Yoon Suk Yeol'un, resmi konutundan ayrıldığı bildirildi.

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre, resmi konutundan ayrılan Yoon, başkentin güneyindeki Acrovista kompleksindeki özel konutuna taşındı.

Taşınma sırasında yanında eşi Kim Keon Hee ile 10'dan fazla evcil hayvanı bulunan Yoon, yazılı açıklamasında, "Resmi ikametgahtan ayrılıyorum. Her şey için gerçekten minnettarım." ifadesini kullandı.

Halka hizmet vurgusu yapan Yoon, "Şimdi sıradan bir vatandaş olarak hayata döneceğim ve ulusumuza ve halkımıza hizmet etmek için yeni bir yol arayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke basınına göre Yoon'un destekçileri ile karşıtları, özel konut yakınında toplanarak mitingler düzenledi.

Ana muhalefet aday Lee'den "paradigma değişimi" sözü

Öte yandan dün devlet başkanlığına adaylığını açıklayan ana muhalefetteki Demokrat Partinin eski lideri Lee Jae-myung manifesto yayımladı.

Güney Kore'yi "küresel sahnede ilk hareket eden ülke yapma" sözü veren Lee, "Ulusal krizi aşmalı ve geçim kaynaklarını yeniden tesis etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Ülkenin "durmuş ekonomisini" canlandırmak istediğini dile getiren Lee, diğer ülkeleri "kopyalamak yerine liderlik üstlenmeye doğru bir paradigma değişimi" çağrısı yaptı.

Lee'nin siyasi geçmişi

2022'deki başkanlık seçimlerinde dönemin Halkın Gücü Partisi adayı Yoon Suk Yeol oyların yüzde 48,5'ini ve Lee ise yüzde 47,8'ini elde etmişti.

Nisan 2024 parlamento seçimlerinde ise Demokratik Parti yüzde 51,5'lik oyla ilk sırada yer almıştı.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak meclisin oylamasıyla bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 437
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye’de yumurta kuyruğu dönemi

    BM: 400 bin Suriyeli mülteci geri döndü

    'Filistinlileri ana vatanlarını terk etmeye zorlayan her türlü planı reddediyoruz'

    Devlet başkanlığından azledilen Yoon konutunu boşalttı

    Bir fotoğrafın hikayesi

    İç savaşla boğuşan Sudan'da her 3 kişiden 2'si insani yardıma ihtiyaç duyuyor

    Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 20 düştü

    'SMA tedavisinde kullanım kolaylığı olan ilacı SGK geri ödeme listesine dahil edeceğiz'

    New York'taki kazada helikopter Hudson Nehri'ne düştü: 6 kişi öldü

    Ticaret savaşı kızışıyor: Çin de ABD'ye gümrük tarifesini yüzde 125'e yükseltti

    İsrail'de görevli yüzlerce yedek askerden saldırıları durdurma çağrısı

    Tarih, Gazze’ye sessiz kalanları yargılayacak

    Pahalılık sinir hastası yaptı

    İhraç edilen 4,2 bin ton ürün iade edildi

    Kartalkaya yangınına bilirkişi raporu: Tedbir de yoktu, eğitim de

    Rusya ve ABD heyetleri arasında İstanbul'da 6 saatlik görüşme

    Ankara'ya kar uyarısı

    AB, ABD'ye karşı misillemesini askıya aldı

    Erdoğan, Buldan ve Önder'le görüştü

    En Çok Okunanlar

    Ali BEYKOZ

    İman
    Genel

    Fethullah Gülen’le yolumuz nasıl ayrıldı?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dini kimse tekeline alamaz
    Ahmet BATTAL

    Haydi Ankara’ya, Altınpark’a…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Dindar ulema siyasî vartalara nasıl düşüyor?
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur eskimez yazıyı da öğretir
    Faruk ÇAKIR

    Zamlardan kim sorumlu?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Milli irâdeyi yok edersiniz!”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.