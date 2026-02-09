"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

Dijital vahşi batı

09 Şubat 2026, Pazartesi 11:54
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Çocukların ve gençlerin ruh sağlığını tehdit eden dijital dünyanın menhus yüzünü, “DİJİTAL VAHŞÎ BATI" olarak tanımladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medyanın bir tür “Vahşî Batı”ya, başarısız bir devlete dönüştüğünü belirterek, sosyal medya ve patronlarına karşı 5 maddelik önlem alacaklarını duyurdu. Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki  hesabından yayımladığı videoda, “Sosyal medya ne yazık ki bir tür Vahşî Batı’ya, başarısız bir devlete dönüştü.” açıklamasında bulundu.

Sosyal medya insanları gözetliyor

Konuşması sırasında “Grok kullanıcıları 11 günde X uygulamasında 23 binden fazla reşit olmayan kişinin de dahil olduğu 3 milyon cinsel içerikli görüntü üretti.” yazılı dövizi de gösteren Sanchez, sosyal medyanın insanları gözetlediğini, verilerini çaldığını, nefret ve yanlış bilgileri yaydığını ifade etti.

Teknoloji devlerine kırmızı kart

Sanchez, sosyal medyanın yol açtığı suç, veri ihlâli ve nefret içeriklerine karşı 5 maddelik önlem paketini açıkladı. Buna göre, çocukları hedef alan dijital suçlar savcılıkla birlikte soruşturulacak; rıza dışı veri kullanan algoritmalar cezalandırılacak. Yasa dışı içerikleri kaldırmayan platformlar cezaî yaptırımlarla karşılaşacak. Ayrıca dijital platformların kutuplaşma ve nefreti nasıl körüklediğini izleyecek bir “Nefret ve Kutuplaşma Takibi” kurulacak, 16 yaş altına erişim sınırı getirilerek çocukların korunması sağlanacak. Sanchez, “Bu teknoloji elitlerinin birçok ülkeden daha güçlü olduğunu biliyoruz ama kararlılığımız onların ceplerinden daha güçlü. Tehditlerine rağmen geri adım atmayacağız” dedi.

Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Instagram’daki “olmayan hayatlar”

    Şans oyunları sekmeleri kaldırıldı

    Oyunlara devlet freni

    Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşecek

    "ABD'nin vurduğu nükleer tesislerde patlamayan bombalar var"

    Fransa'da çığ düştü: 2 kayakçı öldü

    AB’den TikTok’a bağımlılık incelemesi

    Dijital vahşi batı

    15 çadır kampı zarar gördü: İdlib; çok acil çadır, ilaç ve yakacak bekliyor!

    İsrail'den Batı Şeria'nın da ilhakının önünü açacak yeni işgal adımları - Filistin: Savaş suçu beyanı!

    Japonya’da Takaiçi Sanae, ülkedeki en büyük seçim zaferini kazandı - Trump, Takaiçi'yi tebrik etti

    Lübnan'da çöken binada ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

    Pezeşkiyan'dan İran basınına: Komşu ülkelerin liderlerine hakaret etmeyin!

    Gazze, dünyanın en büyük yetimhanesi

    Çin, ağır insan hakkı ihlallerine imza atıyor

    Uyuşturucu ile mücadele lafta kaldı

    İran'da Azer Mansuri gözaltına alındı

    Büyük tepki çeken küstah üslup! - Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e hakaret eden zanlı tutuklandı

    İngiliz rapçi de Müslüman oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Büyük tepki çeken küstah üslup! - Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e hakaret eden zanlı tutuklandı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Pezeşkiyan'dan İran basınına: Komşu ülkelerin liderlerine hakaret etmeyin!
    Genel

    Çin, ağır insan hakkı ihlallerine imza atıyor
    Genel

    Uyuşturucu ile mücadele lafta kaldı
    Genel

    Avustralya’da bir hizmet çınarı: İsmet Şen
    Genel

    İngiliz rapçi de Müslüman oldu
    Genel

    İran'da Azer Mansuri gözaltına alındı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Japonya’da Takaiçi Sanae, ülkedeki en büyük seçim zaferini kazandı - Trump, Takaiçi'yi tebrik etti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.