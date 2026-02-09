Dijital vahşi batı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Çocukların ve gençlerin ruh sağlığını tehdit eden dijital dünyanın menhus yüzünü, “DİJİTAL VAHŞÎ BATI" olarak tanımladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medyanın bir tür “Vahşî Batı”ya, başarısız bir devlete dönüştüğünü belirterek, sosyal medya ve patronlarına karşı 5 maddelik önlem alacaklarını duyurdu. Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı videoda, “Sosyal medya ne yazık ki bir tür Vahşî Batı’ya, başarısız bir devlete dönüştü.” açıklamasında bulundu.

Sosyal medya insanları gözetliyor

Konuşması sırasında “Grok kullanıcıları 11 günde X uygulamasında 23 binden fazla reşit olmayan kişinin de dahil olduğu 3 milyon cinsel içerikli görüntü üretti.” yazılı dövizi de gösteren Sanchez, sosyal medyanın insanları gözetlediğini, verilerini çaldığını, nefret ve yanlış bilgileri yaydığını ifade etti.

Teknoloji devlerine kırmızı kart

Sanchez, sosyal medyanın yol açtığı suç, veri ihlâli ve nefret içeriklerine karşı 5 maddelik önlem paketini açıkladı. Buna göre, çocukları hedef alan dijital suçlar savcılıkla birlikte soruşturulacak; rıza dışı veri kullanan algoritmalar cezalandırılacak. Yasa dışı içerikleri kaldırmayan platformlar cezaî yaptırımlarla karşılaşacak. Ayrıca dijital platformların kutuplaşma ve nefreti nasıl körüklediğini izleyecek bir “Nefret ve Kutuplaşma Takibi” kurulacak, 16 yaş altına erişim sınırı getirilerek çocukların korunması sağlanacak. Sanchez, “Bu teknoloji elitlerinin birçok ülkeden daha güçlü olduğunu biliyoruz ama kararlılığımız onların ceplerinden daha güçlü. Tehditlerine rağmen geri adım atmayacağız” dedi.