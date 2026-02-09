Japonya’da Takaiçi Sanae, ülkedeki en büyük seçim zaferini kazandı - Trump, Takaiçi'yi tebrik etti

Japonya'da düzenlenen erken genel seçim sonuçlarına göre, Başbakan Takaiçi Sanae liderliğindeki Liberal Demokratik Parti (LDP) yarışı savaş sonrası tarihe geçecek farkla kazandı.

Devlet televizyonu NHK'nin sandık sayım sonuçlarına dayandırdığı haberine göre Takaiçi'nin partisi LDP, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 465 sandalyeden 316'sını kazandı.

LDP sandalye sayısını 198'den 316'ya yükseltti. Böylelikle iktidar partisi mecliste sandalyelerin 3'te 2'si kabul edilen 310 sandalye eşiğini geçti.

Bu sonuçla LDP, İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da bu başarıyı elde eden ilk parti unvanını elde etti.

İktidar ortağı Nippon Ishin (JIP) de sandalye sayısını 2 artırarak 36'ya yükseltti.

465 üyeli Temsilciler Meclisinde (Şuugiin) 310 sandalyelik üçte iki çoğunluk sınırını aşmak, anayasayı değiştirme ve yasa tasarılarını yürürlüğe koyma yolunda ilerleyebileceği anlamına gelebilir.

LDP halihazırda parlamentonun üst kanadı kabul edilen Danışman Meclisi (Sangiin) de çoğunluğu bulunmuyor.

Muhalefetin tarihi mağlubiyeti

Ana muhalefet Anayasal Demokrat Parti (CDP) liderliğindeki seçim öncesi kurulan Merkezci Reform İttifakı (CRA) ise sandalye sayısını 172'den 49'a düşürerek büyük bir mağlubiyet yaşadı.

Öte yandan muhalefet partilerinin liderleri sandalye sayısının yarıya düşmesi üzerine istifa sinyali verdi.

LDP'nin zaferi açıklandıktan sonra konuşan Takaiçi, "Verdiğimiz seçim vaatlerini yerine getirme konusunda son derece ağır bir sorumluluk taşıyoruz." dedi.

Takaiçi, kabine kadrosunda büyük bir değişiklik yapmadan mevcut durumu koruyacağını ifade etti. Ayrıca Takaiçi, anayasa değişikliği için somut planların parlamentoda tartışılmasını umduğunu belirtti.

Japonya'da seçmen, ulusal parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi (Şuugiin) milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gitmişti.

Meclise girebilmek için ülke genelinde 1285 aday yarışmıştı.

Takaiçi kimdir?

Japonya'nın ilk kadın başbakanı 64 yaşındaki Takaiçi Sanae, Nara eyaletinin Yamatokoriyama kentinde Mart 1961'de doğdu. Takaiçi'nin babası bir imalathanede işçi, annesi ise eyalet karakolunda memurdu.

Kobe Üniversitesi İşletme Fakültesinden 1984'te mezun olan Takaiçi, 1987'de bir ABD Kongre üyesinin ofisinde görev aldı.

1989'da "Matsushita Hükümet ve Yönetim Enstitüsü'nü" bitiren Takaiçi, TV Asahi ve Fuji TV dahil bazı kanallarda program sunuculuğu yaptı.

Panasonic kurucusu Matsuşita Konosuke ile görüşme fırsatı bulan Takaiçi, Japon sanayiciden aldığı ilhamla siyasete atılmaya karar verdi. 1993'te siyasete adım atan Takaiçi, o yıl bağımsız girdiği ilk seçimlerde, Temsilciler Meclisi'ne seçildi ve daha sonra LDP'ye katıldı.

Takaiçi, ilk Abe Şinzo kabinesinde Okinawa ve Kuzey Topraklarından Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığını üstlendi.

2014-2017 ile 2019-2020'de İçişleri ve İletişim Bakanlığı yapan Takaiçi, iki dönem LDP Politika Araştırma Konseyi Başkanlığı görevine geldi.

Kişida Fumio kabinesinde Ekonomik Güvenlik Bakanlığı koltuğuna oturan Takaiçi, 30 yılı aşan siyasi kariyerinde 10 kez meclise girdi.

Öğrenciliğinde bir heavy metal grubunda davul çalan Takaiçi'nin, tüplü dalış ve Japon dövüş sanatlarını izlemeyi sevdiği biliniyor.

Takaiçi'nin ABD merkezli X sosyal medya platformunda 1 milyon 70 bine, YouTube'da 570 bine, Instagram'da 220 bine yakın takipçisi bulunuyor.

Trump'tan Başbakan Takaiçi'ye tebrik

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Takaiçi'yi ve partisini tebrik ettiğini belirtti.

Trump, açıklamasında, "Sanae'nin seçim çağrısı yapma konusundaki cesur ve akıllıca kararı büyük bir başarıya ulaştı. Sanae, sizi ve koalisyonunuzu desteklemek benim için bir onurdur." ifadelerini kullandı.

Takaiçi'nin partisinin seçimlerde elde ettiği başarıyı "tarihi" ifadesiyle tanımlayan ABD Başkanı ayrıca, sandık başına giden Japon halkına olan desteğinin de altını çizdi.