"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

İran'da Azer Mansuri gözaltına alındı

09 Şubat 2026, Pazartesi
İran'da Reform Cephesi Başkanı Azer Mansuri'nin, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "anayasaya aykırı tutum" gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

İran basınında yer alan haberlere göre, Reform Cephesi Başkanı Mansuri, Siyasi Komite Başkanı İbrahim Asgerzade ile asli üye Muhsen Eminzade, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "anayasaya aykırı tutum ve düşman propagandası ile eş güdüm" gerekçesiyle gözaltına alındı.

 

Reform Cephesi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, gözaltı kararını doğruladı.

Azer Mansuri, Reform Cephesi'nin eski lideri Behzad Nebevi’nin istifasının ardından göreve gelmişti.

AA

Okunma Sayısı: 344
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail'den Batı Şeria'nın da ilhakının önünü açacak yeni işgal adımları - Filistin: Savaş suçu beyanı!

    Japonya’da Takaiçi Sanae, ülkedeki en büyük seçim zaferini kazandı - Trump, Takaiçi'yi tebrik etti

    Lübnan'da çöken binada ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

    Pezeşkiyan'dan İran basınına: Komşu ülkelerin liderlerine hakaret etmeyin!

    Gazze, dünyanın en büyük yetimhanesi

    Çin, ağır insan hakkı ihlallerine imza atıyor

    Uyuşturucu ile mücadele lafta kaldı

    İran'da Azer Mansuri gözaltına alındı

    Büyük tepki çeken küstah üslup! - Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e hakaret eden zanlı tutuklandı

    İngiliz rapçi de Müslüman oldu

    Van depreminin üzerinden 15 yıl geçti - Konteynerlarda yaşayanlar var

    Beşiktaş, Alanyaspor'u yine mağlup edemedi

    Galatasaray, Süper Lig'de 9 maçtır mağlup olmuyor

    Balıkesir'de yolcu treninin lokomotifi raydan çıktı

    Fransa’da İslâm karşıtı siber zorbalık ceza aldı

    İsrail’e baskı yapılması çağrısı

    Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde istinat duvarı çöktü: 5 apartman tahliye edildi

    Kumluca-Kemer kara yolunda göçük ve heyelan

    ABD saldırırsa, bölgedeki üslerini hedef alırız

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Büyük tepki çeken küstah üslup! - Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e hakaret eden zanlı tutuklandı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Çin, ağır insan hakkı ihlallerine imza atıyor
    Genel

    Uyuşturucu ile mücadele lafta kaldı
    Genel

    Avustralya’da bir hizmet çınarı: İsmet Şen
    Genel

    Gazze, dünyanın en büyük yetimhanesi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Pezeşkiyan'dan İran basınına: Komşu ülkelerin liderlerine hakaret etmeyin!
    Genel

    İngiliz rapçi de Müslüman oldu
    Genel

    İran'da Azer Mansuri gözaltına alındı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.