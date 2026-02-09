09 Şubat 2026, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Rabbiniz Odur ki, lütuf ve ihsanından rızkınızı arayasınız diye denizde gemileri yürütür. Şüphesiz ki O size karşı çok merhametlidir.
İsrâ Suresi: 66
HADİS:
Aziz ve celil olan Allah yolunda bulaşan toz, Kıyamet gününde yüz parlaklığıdır.
Camiü’s-Sağir, No: 2787
