Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Rabbiniz Odur ki, lütuf ve ihsanından rızkınızı arayasınız diye denizde gemileri yürütür. Şüphesiz ki O size karşı çok merhametlidir.

İsrâ Suresi: 66

HADİS:

Aziz ve celil olan Allah yolunda bulaşan toz, Kıyamet gününde yüz parlaklığıdır.

Camiü’s-Sağir, No: 2787