"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

İngiliz rapçi de Müslüman oldu

09 Şubat 2026, Pazartesi
İngiliz rap müzisyeni Central Cee, katıldığı canlı yayında “Az önce adımı değiştirdim ve kelime-i şehadet getirdim. Artık Müslümanım” sözleriyle İslâmiyet’i seçtiğini duyurdu.

Daha önce herhangi bir dine mensup olup olmadığını dile getirmeyen Central Cee’nin bu çıkışı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ünlü isim, Müslüman olduktan sonra aldığı yeni isme ilişkin ise henüz bir açıklama yapmadı. Öte yandan Cee’nin geçmişte Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de bulunan Şeyh Zayed Camii’ni ziyaretinden paylaştığı fotoğrafları gündeme geldi.

