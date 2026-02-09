İngiliz rapçi de Müslüman oldu

İngiliz rap müzisyeni Central Cee, katıldığı canlı yayında “Az önce adımı değiştirdim ve kelime-i şehadet getirdim. Artık Müslümanım” sözleriyle İslâmiyet’i seçtiğini duyurdu.

Okunma Sayısı: 139

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.