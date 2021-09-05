Dışişleri Bakanlığı: Gine'deki darbeyi kınıyor ve derin endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Gine'deki darbe ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde’nin alıkonulmasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gine'de meydana gelen darbe girişimini ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde’nin alıkonulmasını kınıyor ve derin endişeyle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

"Türkiye, seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik teşebbüslerin karşısındadır." değerlendirmesine yer verilen açıklamada, dost ve kardeş Gine'de anayasal düzenin süratle yeniden tesis edilmesi, Cumhurbaşkanı Conde’nin derhal serbest bırakılması yönündeki güçlü beklentiler vurgulandı.

Açıklamada, "Türkiye, içinden geçtiği bu zor ve hassas dönemde dost ve kardeş Gine'nin yanında olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden sabah silah sesleri duyulmuştu.

Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Albay Mamady Doumbouya'nın, yönetime el koyduklarına ilişkin açıklamalarının yer aldığı bir video sosyal medyada dolaşıma sokulmuş, aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Conde'nin de askerler tarafından alıkonulmasına ilişkin görüntüler paylaşılmıştı.

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Devlet televizyonundan darbe açıklaması

Gine'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi alıkoyduğu belirtilen askerler devlet televizyonu RTG'de darbe açıklaması yaptı. Darbe sonrası 20.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulandığı bildirildi.

Gine'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi alıkoyduğu belirtilen bir grup asker, devlet televizyonu RTG'de darbe bildirisi okudu.

Gine'de Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Mamady Doumbouya ve beraberindeki bir grup asker, RTG'de canlı yayına çıktı.

Doumbouya, anayasayı, hükümeti, kurumları feshettiklerini ve en kısa sürede halkın da katılımıyla yeni bir anayasa hazırlayacaklarını belirtti.

Hava ve kara sınırlarının kapatıldığını kaydeden Doumbouya, en kısa sürede bir geçiş hükümeti oluşturmak için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkan Conde'nin nerede olduğuna ilişkin açıklama yapılmadı.

Doumbouya, gün içinde Twitter'da paylaşılan videosunda, Conde'nin ellerinde olduğunu söylemişti.

Birliğinin Savunma Bakanlığından ayrılarak bağımsız hale gelmesini isteyen Doumbouya'nın bir süredir hükümetle bazı sorunlar yaşadığı biliniyordu.

Doumbouya, Fransız Yabancı Lejyonunda bir süre görev yaptıktan sonra 2018'de Conde tarafından oluşturulan GFS'nin başına getirilmişti.

Darbe sonrası sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Darbeyi gerçekleştiren askerlerin oluşturduğu Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesinden (CNRD) yapılan açıklamada, vali ve kaymakamların görevlerinin bölge komutanları tarafından devralındığı kaydedildi.

Açıklamada, Alpha Conde hükümetinin tüm unsurları ve kurum temsilcilerinin, 6 Eylül Pazartesi yerel saat ile 11.00'de cumhurbaşkanlığı sarayına çağrıldığı ve toplantıya katılmamanın CNRD'ye isyan olarak kabul edileceği bildirildi.

Memurlara, pazartesi itibarıyla işlerine gitmesi çağrısında bulunulan açıklamada, 20.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulandığı da duyuruldu.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin durumunun iyi olduğu ve doktoruyla da iletişim kurduğu kaydedildi.

"Saçının teline bile dokunmadık değil mi?"

Nerede tutulduğu henüz bilinmeyen Conde'nin Twitter'da paylaşılan videosunda, bir grup askerle bir odada beklediği ve askerlerden birinin bitkin haldeki Conde'ye "Saçının teline bile dokunmadık değil mi?" dediği görülmüştü.

Cumhurbaşkanı Alpha Conde'ye karşı, 19 Temmuz 2011'de de darbe girişiminde bulunulmuş ve konutuna roketli saldırı düzenlenmişti.

Conde, 18 Ekim 2020'de yüzde 59,49 oy alarak 3'üncü kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

Üçüncü dönem adaylık tartışmaları

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Cumhurbaşkanının en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede ikinci dönemi 2020 Aralık'ta sona eren Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu 22 Mart 2020'de yapılmıştı.

83 yaşındaki Conde'nin 3'üncü dönem adaylığı, ülkenin en çok tartışılan gündem maddesi olmuştu.