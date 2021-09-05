"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EYLÜL 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Dışişleri Bakanlığı: Gine'deki darbeyi kınıyor ve derin endişeyle karşılıyoruz

05 Eylül 2021, Pazar 23:45
Dışişleri Bakanlığı, Gine'deki darbe ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde’nin alıkonulmasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gine'de meydana gelen darbe girişimini ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde’nin alıkonulmasını kınıyor ve derin endişeyle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

"Türkiye, seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik teşebbüslerin karşısındadır." değerlendirmesine yer verilen açıklamada, dost ve kardeş Gine'de anayasal düzenin süratle yeniden tesis edilmesi, Cumhurbaşkanı Conde’nin derhal serbest bırakılması yönündeki güçlü beklentiler vurgulandı.

Açıklamada, "Türkiye, içinden geçtiği bu zor ve hassas dönemde dost ve kardeş Gine'nin yanında olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden sabah silah sesleri duyulmuştu.

Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Albay Mamady Doumbouya'nın, yönetime el koyduklarına ilişkin açıklamalarının yer aldığı bir video sosyal medyada dolaşıma sokulmuş, aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Conde'nin de askerler tarafından alıkonulmasına ilişkin görüntüler paylaşılmıştı.

***

Devlet televizyonundan darbe açıklaması

Gine'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi alıkoyduğu belirtilen askerler devlet televizyonu RTG'de darbe açıklaması yaptı. Darbe sonrası 20.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulandığı bildirildi.

Gine'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi alıkoyduğu belirtilen bir grup asker, devlet televizyonu RTG'de darbe bildirisi okudu.

Gine'de Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Mamady Doumbouya ve beraberindeki bir grup asker, RTG'de canlı yayına çıktı.

Doumbouya, anayasayı, hükümeti, kurumları feshettiklerini ve en kısa sürede halkın da katılımıyla yeni bir anayasa hazırlayacaklarını belirtti.

Hava ve kara sınırlarının kapatıldığını kaydeden Doumbouya, en kısa sürede bir geçiş hükümeti oluşturmak için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkan Conde'nin nerede olduğuna ilişkin açıklama yapılmadı.

Doumbouya, gün içinde Twitter'da paylaşılan videosunda, Conde'nin ellerinde olduğunu söylemişti.

Birliğinin Savunma Bakanlığından ayrılarak bağımsız hale gelmesini isteyen Doumbouya'nın bir süredir hükümetle bazı sorunlar yaşadığı biliniyordu.

Doumbouya, Fransız Yabancı Lejyonunda bir süre görev yaptıktan sonra 2018'de Conde tarafından oluşturulan GFS'nin başına getirilmişti.

Darbe sonrası sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Darbeyi gerçekleştiren askerlerin oluşturduğu Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesinden (CNRD) yapılan açıklamada, vali ve kaymakamların görevlerinin bölge komutanları tarafından devralındığı kaydedildi.

Açıklamada, Alpha Conde hükümetinin tüm unsurları ve kurum temsilcilerinin, 6 Eylül Pazartesi yerel saat ile 11.00'de cumhurbaşkanlığı sarayına çağrıldığı ve toplantıya katılmamanın CNRD'ye isyan olarak kabul edileceği bildirildi.

Memurlara, pazartesi itibarıyla işlerine gitmesi çağrısında bulunulan açıklamada, 20.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulandığı da duyuruldu.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin durumunun iyi olduğu ve doktoruyla da iletişim kurduğu kaydedildi.

"Saçının teline bile dokunmadık değil mi?"

Nerede tutulduğu henüz bilinmeyen Conde'nin Twitter'da paylaşılan videosunda, bir grup askerle bir odada beklediği ve askerlerden birinin bitkin haldeki Conde'ye "Saçının teline bile dokunmadık değil mi?" dediği görülmüştü.

Cumhurbaşkanı Alpha Conde'ye karşı, 19 Temmuz 2011'de de darbe girişiminde bulunulmuş ve konutuna roketli saldırı düzenlenmişti.

Conde, 18 Ekim 2020'de yüzde 59,49 oy alarak 3'üncü kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

Üçüncü dönem adaylık tartışmaları

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Cumhurbaşkanının en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede ikinci dönemi 2020 Aralık'ta sona eren Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu 22 Mart 2020'de yapılmıştı.

83 yaşındaki Conde'nin 3'üncü dönem adaylığı, ülkenin en çok tartışılan gündem maddesi olmuştu.

 

 

AA

Okunma Sayısı: 279
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dert zili çalıyor

    Yıl sonuna kadar 60 bin atama istiyoruz

    Çiftçi ve esnaf icralıkken bazı firmalar kayırılıyor

    Dışişleri Bakanlığı: Gine'deki darbeyi kınıyor ve derin endişeyle karşılıyoruz

    Okullarda pozitif vaka çıkması durumunda neler yapılacak?

    20 yılın 'en soğuk' kışına giriyoruz

    Yüzde 175 zamlandı

    4 yılda 9 milyar liralık kamu mülkü sattılar

    Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları paylaşıldı

    Yüz yüze eğitimin devamı için tedbirlere tam uyum şart

    Şehir hastanesine sevk yapmayana ceza

    Sahte PCR raporları veriliyor

    HES izniyle ilgili THY'den hatırlatma

    İsrail tahrik, gözaltı ve ihlallere devam ediyor

    Ağızları yakan 'reçel' iştah açıyor

    Bozkurt'taki balıkçılar için buruk ve zor bir balık sezonu...

    Yüz yüze eğitim başlıyor

    Moderna'dan içeriğinde 'yabancı madde' bulunan aşılar hakkında karar

    Tokyo Olimpiyatlarında korkunç israf: 130 bin yemek çöpe gitti

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Yeni Asya'dan Size

    Musibetlerin Dili’ne yoğun ilgi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Dert zili çalıyor
    M. Said ZEKİ

    İsimsiz ve görünmez kahramanlar
    İlimdar Kaya

    Bediüzzaman’ın son dersini çok iyi anlamak gerekir (1)
    Mehmet KARA

    Kabahat kimde?
    Süleyman KÖSMENE

    Şeytanın çirkin sözleri
    Sebahattin YAŞAR

    ‘Evlâtlara lâyık anne baba olmak’ ne demek?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.