Savunma harcamaları artıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunda işbirliği anlaşması imzaladı.

Erdoğan, “Eurofighter Typhonn savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetlerarası görüşmelerde imzalandı. Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum. Birleşik Krallık ile bu iş birliğimizin savunma sanayiinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inanıyorum” dedi. Öte yandan Millî Savunma Bakanlığı, Starmer’ın Türkiye ziyaretine eşlik etmek üzere İngiliz Hava Kuvvetleri’ne ait üç adet Eurofighter savaş uçağının Mürted Hava Meydan Komutanlığı’na geldiğini açıkladı. Ankara - Anka

