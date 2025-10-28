"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Hac kurası 5 Kasım’da

28 Ekim 2025, Salı 17:00
Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Üyesi, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, 2026 yılının hac kurasının 5 Kasım’da saat 10.30’da çekileceğini bildirdi.

Kurul üyeleri Karaca, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 2026 yılı hac işlemlerine ilişkin alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, “2026 yılı hac kurası 5 Kasım saat 10.30’da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Millî İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda çekilecektir” dedi. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, “Hac çıkan hacı adaylarının verilerine erişim onayı vermesi koşuluyla bu kişilerin sağlık durumunu Hac Bakanlığının hazırladığı sisteme yükleyeceğiz. Bunun için gerekli hazırlıklarımızı tamamladık” ifadelerini kullandı.

