ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EKİM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Hamas, ortak yönetimi kabul etti

28 Ekim 2025, Salı
Hamas’ın Gazze’deki liderlerinden Halil el-Hayye, Fetih ve diğer Filistinli gruplarla Gazze Şeridi’nin yönetimi ve yeniden inşası konusunda kapsamlı bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Anlaşma, Gazze’yi yönetecek ulusal bir komitenin kurulmasını, savaşın sona ermesi anlaşmasını denetlemek üzere uluslararası güçlerin konuşlandırılmasını ve Hamas’ın güvenlik dahil tüm yetkileri bu komiteye devretmesini öngörüyor. El-Hayye, önerilen uluslararası heyetin Gazze’nin yeniden inşası için fon sağlama ve süreci tam olarak denetleme sorumluluğunu üstleneceğini açıkladı. Bu uluslararası gücün yetkilerinin Birleşmiş Milletler kararıyla belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Hamas’ın Gazze’nin yönetimini üstlenecek herhangi bir ulusal figüre karşı bir çekincesi olmadığını ve güvenlik dosyası da dahil olmak üzere tüm yetkileri kurulan bu idarî komiteye devredeceğini teyit etti.

