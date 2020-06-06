DSÖ: Kamusal alanda maske takılmalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tavsiyesini bir kez daha değiştirerek maskelerin kamusal alanda takılması gerektiğini açıkladı.

Daha önce sağlıklı kişilerin maske takması gerekmediğini savunan DSÖ, bu tavsiyesini değiştirdi. Dr. Maria Van Kerkhove, sağlıklı kişiler de dahil herkesin kamuya açık ortak kullanım alanlarında maske takması gerektiğini söyledi. Sputnik’deki habere göre cerrahi maskelerin yanı sıra kumaş maskelerin de koruyucu olduğunu ifade eden Kerkhove, “Yeni araştırma sonuçlarımız var. Kanıtlar gösteriyor ki, eğer düzgün bir şekilde kullanılırsa maske enfeksiyon taşıyan potansiyel damlacıklara karşı koruyuculuk sağlıyor” dedi. Kerkhove, maske kullanımına rağmen sosyal mesafeyi elden bırakmamak gerektiğini yineledi.

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