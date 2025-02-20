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DSÖ: Sudan'daki iç savaş benzeri görülmemiş insani krize sebep oldu

20 Şubat 2025, Perşembe 16:11
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaklaşık 2 yıldır süren çatışmaların, ülkeyi benzeri görülmemiş bir insani krize sürüklediğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, çatışmaların yaşandığı Sudan'daki duruma ilişkin, sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulundu.

"Sudan'da 2 yıldır devam eden çatışmalar, ülkeyi benzeri görülmemiş bir insani krize sürükledi." ifadesini kullanan Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler (BM) ve ortaklarının Sudan'da yaklaşık 26 milyon kişiyi desteklemek için 6 milyar dolarlık yardım kampanyası başlattığını hatırlattı.

Ghebreyesus, Sudan'daki sağlık ihtiyaçlarının çok büyük olmaya devam ettiğini kaydederek, bağışçıları en az 9,4 milyon Sudanlı için 262,3 milyon dolarlık sağlık yardım talebine katkıda bulunma çağrısında bulundu.

BM'den Sudan'daki siviller için küresel eylem çağrısı

 

BM kuruluşları, Sudan'da ordu ile bir zamanlar ona bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süren çatışmalar nedeniyle sivilleri korumak ve desteklemek amacıyla küresel eylem çağrısında bulunarak 6 milyar dolarlık yardım kampanyası başlattı.

 

Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarından yapılan ortak yazılı açıklamada, Sudan'da mevcut süreçteki en yıkıcı krizlerinden birinin yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "BM ve ortakları, ülkedeki ve bölgedeki insanlara yardım etmek için 6 milyar dolar tutarındaki yardım kampanyası için küresel eylem çağrısında bulunuyor. Yaklaşık 2 yıldır devam eden çatışma, felaket boyutunda bir koruma krizini körükledi ve Sudan ile sınırlarda 12 milyon insanı yerinden etti." ifadeleri kullanıldı.

Çatışmalarda sivillerin ölmeye ve yaralanmaya devam ettiği, hastaneler, pazarlar ve diğer temel altyapıların yok olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, "Sudan'da nüfusun yaklaşık 3'te 2'si acil yardıma ihtiyaç duyuyor ve ülke kıtlık koşullarıyla karşı karşıya. Acil yardıma ihtiyaç duyan Sudanlılar, yerel kaynakların zaten tükendiği komşu ülkelere ulaşıyor." ifadelerine yer verildi.

BM ve ortaklarının, Sudan için başlattığı "2025 İnsani ve Mülteci Müdahale Planı" kapsamında ülke içinde ve bölgede yaklaşık 26 milyon kişiye yardım etmeyi hedefledikleri kaydedildi.

"Sudan'da kıtlık baş gösteriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Sudan'da "şok edici" boyutlarda bir insani acil durumun yaşandığını belirtti.

Fletcher, "Sudan'da kıtlık baş gösteriyor. Cinsel şiddet yayılıyor, çocuklar öldürülüyor ve yaralanıyor. Yaşanan acılar korkunç ancak planımız milyonlarca kişi için bir can simidi. Savaşları durdurmamız, Sudan halkına yardım ulaştırmak için fon sağlamamız ve yardıma ihtiyacı olanlara kara, deniz ve hava yoluyla daha iyi erişim sağlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Sudan'daki nüfusunun 3'te 1'inin yerinden edilmiş durumda olduğunu bildirdi.

Grandi, "Bu korkunç ve anlamsız çatışmanın sonuçları Sudan sınırlarının çok ötesine yayıldı. Komşu ülkeler, her gün daha fazlası gelmesine rağmen mültecileri karşılayarak büyük bir dayanışma gösterdiler ancak kaynakları tükendi. Uluslararası toplum harekete geçmeli ve yardım etmeli." ifadelerini kullandı.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi öldü.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3,5 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

AA

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